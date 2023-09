Berlin -Eberhard Aurich (69, F.) war bis November 1989 Chef der DDR-Jugendorganisation FDJ, kannte Margot Honecker durch „gemeinsame Veranstaltungen“. Sie sei „freundlich, sachlich, kompetent“ gewesen, eine „einsatzbereite Frau“, aber auch „sehr resolut“. Aurich: „Wenn es darum ging, ob eine Schule oder etwas anderes gebaut werden sollte, setzte sie sich durch. Es wurde die Schule gebaut.“ Dennoch sei Margot Honecker eine tragische Person gewesen. Ihr hoher Anspruch an Kita-Programm und Bildungswesen, das sich an der Pädagogik orientierte, habe dazu beigetragen, dass es in der DDR viele gebildete, intelligente Menschen gab.



Aurich: „Sie hat nie verstanden, dass diese Leute aufgrund ihrer Bildung sich einbringen wollten, mehr Vertrauen erwarteten, ihre persönliche und materielle Situation verbessern wollten.“ War Margot Honecker ein Monster? Aurich: „Das war nie mein Eindruck.“

