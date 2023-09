Quito -Nach dem schweren Erdbeben in Ecuador sind rund 100 Häftlinge aus einem Gefängnis ausgebrochen. Dies teilte Ecuadors Justizministerin Ledy Zuñiga via Twitter mit. Etwa 30 Gefangene seien nach dem Ausbruch aus einer Anstalt in Portoviejo in der westlichen Provinz Manabí wieder gefasst worden, hieß es. Manabí ist eine der von den Erdstößen am stärksten getroffenen Regionen Ecuadors.



Mindestens 238 Menschen sind nach den letzten Informationen nach dem heftigen Beben der Stärke 7,8 im südamerikanischen Land gestorben. Mindestens 1557 weitere wurden verletzt. Die Rettungsarbeiten dauerten an. (dpa)