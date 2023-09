Mit #heimkommen hatte alles begonnen. 2015 rührte Edeka mit seinem von „Jung von Matt“ kreierten Weihnachtswerbespot, in dem ein trauriger, einsamer Opa Weihnachten alleine verbringt, Millionen Herzen. Seitdem versuchen die großen Marken regelmäßig zur Weihnachtszeit, sich mit bewegenden Werbeclips gegenseitig zu überbieten. In den meisten Jahren hatte Edeka dabei die Nase vorn. Doch in diesem Jahr behaupten sich andere. Ein Überblick über die schönsten Weihnachtswerbungen 2019.



Mc Donald's: Das schönste Geschenk

Keine Weihnachtswerbung kommt ohne rührselige Musik aus. McDonald's setzt in seinem Clip in diesem Jahr auf einen absoluten Klassiker: Während ein junges Mädchen seinen Eltern mitten im Weihnachtsstress zeigt, wie Empathie aussieht, läuft im Hintergrund „Auld Lang Syne“.

Aldi Süd: Weihnachtsklassiker

Auch Aldi Süd setzt auf Klassiker – allerdings visuelle. In der Weihnachtswerbung 2019 werden Szenen aus den beliebtesten Weihnachtsfilmen nachgestellt, darunter „Tatsächlich Liebe“, „Kevin Allein zu Haus“ und „Stirb langsam“.

Edeka: Die wichtigste Zutat

Mit seinem Online-Weihnachtsspot, der auf eine weltreisende Influencerin setzt, fliegt Edeka in diesem Jahr ein wenig unter dem Radar. 2016 bewegte Edeka mit #Zeitschenken. 2017 erfuhr ein kleiner Roboter, was Weihnachten ist. Der neue Kurzfilm „Die wichtigste Zutat“ – dreimal darf man raten, welche das ist – ist nicht ganz so sehr in aller Munde.

Kaufland: Star Wars Weihnachtsspot – Das Gute in Dir

Kaufland beweist gutes Timing. Schließlich wartet in diesem Dezember nicht nur Weihnachten, sondern auch ein neuer Star-Wars-Film. Gleich zwei Anlässe, um für die gute Seite der Macht zu werben.

Bärenmarke: „Nichts geht über Frohe Weihnachten“

Das dürften sich wohl so einige Kinder zu Weihnachten wünschen: Im Spot von Bärenmarke wird ein überdimensionaler Bär zum besten Freund eines jungen Mädchens. Zu einer Version von „Take on me“ erobern die beiden den Himmel.

Milka: Gib denen, die von Herzen geben

„You've got the love“ ist die Weihnachtsbotschaft von Milka. Zur dazugehörigen musikalischen Untermalung macht ein Mädchen einem gehörlosen älteren Mann eine rührende Weihnachtsfreude.

Sky: Das Wiedersehen mit E.T. und Elliott

Lang nicht gesehen! Im Weihnachtsspot von Sky kehrt ein alter Bekannter auf die Erde zurück. E.T. besucht seinen Freund Elliott. Der ist mittlerweile natürlich um einiges gealtert, freut sich aber natürlich wie ein Kind, seinen liebsten Außerirdischen wiederzusehen. (ken)

Schöne Weihnachtszeit!