Kleinmachnow -Mehrere Mitarbeiter einer Metzgerei in einem Edeka-Markt in Kleinmachnow bei Berlin haben mit ihren T-Shirts für Empörung gesorgt. Auf ihnen stand der Spruch: „Hart wie Stahl, zäh wie Leder - das sind die deutschen Fleischzerleger“, eine Abwandlung eines Zitats von Adolf Hitler.

Der NS-Diktator hatte auf einem Reichsparteitag der NSDAP in Nürnberg gesagt, die Jugend sollte „flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl“sein. In etwas abgewandelter Form druckt ein Online-Shop dieses auf Kleidung.

Eineinhalb Tage lang bedienten die Mitarbeiter die Kunden in den T-Shirts, an Silvester erreichte die Marktleitung die erste Beschwerde per Mail. Das Unternehmen ordnete nach eigenen Angaben daraufhin sofort an, dass die Mitarbeiter wieder ihre übliche weiße Arbeitskleidung mit Edeka-Schriftzug tragen müssen.

Nach eigenen Angaben wussten die Mitarbeiter nichts von dem Ursprung des Zitats. Sie hatten die T-Shirts, auf denen auch ein Metzger mit Hackebeil zu sehen war, im Internet bestellt, wie die „Potsdamer Neuen Nachrichten“ berichten. (shh)