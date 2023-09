Berlin -Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) kommt im Streit um den Zusammenschluss von Edeka und Kaiser's Tengelmann immer stärker in die Bredouille. Am Donnerstag erlitt er eine weitere juristische Niederlage: Das Oberlandesgericht Düsseldorf wies am Donnerstag einen Antrag des Ministeriums als unzulässig und unbegründet zurück, Feststellungen und Schlussfolgerungen des Urteils vom 12. Juli zu ändern. Damals hatten die Richter in einer Eilentscheidung die Ministererlaubnis für den Zusammenschluss vorerst gestoppt.

Das Gericht sah keinen Anlass, seine bisherige Auffassung zu ändern. Danach habe Gabriel in der entscheidenden Phase des Erlaubnisverfahrens mit Edeka und Tengelmann geheime Gespräche geführt, wodurch der Eindruck der Befangenheit habe entstehen können. Durch eine parlamentarische Anfrage der Grünen kam am Donnerstag zudem heraus, dass es mehr Gespräche Gabriels mit Edeka und Tengelmann gab als bisher bekannt.

Grüne glauben, Gabriel sei voreingenommen

Das Wirtschaftsministerium teilte den Grünen mit, dass Edeka-Vorstandschef Markus Mosa und Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub am 23. September 2014 Gabriel über das Fusionsvorhaben informierten – bevor es überhaupt beim Bundeskartellamt angemeldet wurde. Dieses Treffen war bisher nicht bekannt. Für die Grünen erhärtet es den Verdacht, dass Gabriel von Anfang nur an diesem Zusammenschluss interessiert gewesen sei und Alternativen gar nicht geprüft habe. „Gabriel wollte das auf Biegen und Brechen gegen den Rat des eigenen Hauses durchsetzen“, sagte die Grünen-Politikerin Katharina Dröge.

Dabei bezog sich Dröge auf Berichte über Bedenken aus dem Wirtschaftsministerium. Danach warnte ein Referatsleiter im November 2015 von einer Ministererlaubnis. Zuvor hatte auch Rewe als weiterer möglicher Fusionspartner ein verbindliches Angebot vorgelegt. Nach Ansicht der Grünen hätte dieses Übernahmeangebot nun als Alternative geprüft werden müssen. Stattdessen sei jedoch das Edeka-Angebot nachverhandelt und damit „passend“ gemacht worden, kritisierte Dröge.

Ansatz des Bundeskartellamts könnte mehr Stellen retten

„Das gesamte Verfahren über ging also in eine Richtung: nämlich die Übernahme von Kaiser's Tengelmann durch Edeka möglich zu machen“, sagte die stellvertretende Fraktionschefin Kerstin Andreae. Gabriel habe das Verfahren der Ministererlaubnis missbraucht, um als SPD-Chef in einem guten Licht dazustehen und sich und die Sozialdemokraten für die angebliche Rettung von Arbeitsplätzen feiern zu lassen, beklagte sie.

Nach Ansicht der Grünen ist die Übernahme von Kaiser's Tengelmann durch Edeka aber mit Blick auf die Sicherung von Arbeitsplätzen die schlechteste Variante. Schließlich hätten beide Unternehmen viele Filialen an den gleichen Standorten. Mit dem Ansatz des Bundeskartellamtes, die Filialen an unterschiedliche Wettbewerber zu verkaufen, seien mehr Stellen zu retten, argumentierten Andreae und Dröge.

Mündliche Verhandlung für Mitte November angesetzt

Ob die Grünen einen Untersuchungsausschuss beantragten, wird sich nach ihren Worten nach der nächsten Sitzung des Wirtschaftsausschusses Mitte September entscheiden, bei der der Minister Rede und Antwort stehen soll.

Gabriel hatte die Fusion von Edeka und Kaiser's Tengelmann durch eine Ministererlaubnis genehmigt, nachdem das Kartellamt den Zusammenschluss verboten hatte. Die Wettbewerbshüter lehnten die Übernahme der 451 Tengelmann-Supermärkte mit rund 16.000 Beschäftigten ab, weil sie eine zu starke Konzentration und damit eine Beeinträchtigung des Wettbewerbs sahen. Gabriel selbst kämpft mit allen Rechtsmitteln für seine Sondererlaubnis. Dafür zieht er unter anderem auch vor den Bundesgerichtshof. Auch Edeka geht diesen Schritt. Zudem steht die eigentliche Klärung des Rechtsstreits vor dem OLG Düsseldorf noch aus. Die mündliche Verhandlung ist für Mitte November angesetzt.