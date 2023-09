Kairo -Die geborgenen Körperteile von Insassen der abgestürzten Egyptair-Maschine deuten laut Quellen innerhalb der Untersuchungskommission auf eine Explosion an Bord hin. Dies ging aus den ersten forensischen Untersuchungen hervor, wie es aus Kreisen der ägyptischen Untersuchungskommission zur Absturzursache hieß.

Suche nach Flugschreiber

Die Flugschreiber sind nach wie vor verschollen. Die Suche nach den zwei Blackboxes sei sehr schwierig, hieß es am Montag aus Kreisen der Untersuchungskommission zum Absturz in Kairo. Das Suchgebiet sei mehr als 74 Quadratkilometer groß und an manchen Stellen bis zu 3000 Meter tief.

Der Egyptair-Flug MS804 war am frühen Donnerstagmorgen mit 66 Menschen an Bord auf dem Weg von Paris nach Kairo über dem östlichen Mittelmeer abgestürzt.



Mehr Statistiken finden Sie bei Mehr Statistiken finden Sie bei Statista

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Suchmannschaften des ägyptischen Militärs bargen am Freitag und am Wochenende rund 290 Kilometer nördlich der ägyptischen Küstenstadt Alexandria Trümmer sowie Körperteile der Opfer. Die Unfallursache ist bislang unbekannt. Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi hatte am Sonntag davor gewarnt, voreilige Schlüsse zu ziehen. (dpa)