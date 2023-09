Kairo -Die Egypt-Air-Maschine auf dem Flug von Paris nach Kairo verschwand kurz nach dem Eintritt in den ägyptischen Luftraum am Donnerstagmorgen vom Radar. Der Airbus A320 sei in abrupten Kurven südlich der Insel Karpathos niedergegangen, sagte der griechische Verteidigungsminister Panos Kammenos. „Erst 90 Grad nach links, dann 360 Grad nach rechts“.

Eine Maschine der EgyptAir ist im Mittelmeer abgestürzt.

An Bord von MS804 befanden sich 66 Menschen.

Wrackteile gefunden

Wrackteile des vermissten Egyptair-Flugzeuges sind der Airline zufolge im Mittelmeer gefunden worden. Überreste des Fluges MS804 seien bei der griechischen Insel Karpathos geortet worden, teilte die Fluggesellschaft am Donnerstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. Dies gehe aus einem Schreiben des ägyptischen Außenministeriums hervor.

Die Angehörigen der Passagiere und Crewmitglieder seien informiert worden. Die Airline drücke ihr Beileid gegenüber den Betroffenen aus. Zusammen mit den griechischen Behörden würden die ägyptischen Suchmannschaften die Suche nach weiteren Teilen des Flugzeuges fortsetzen.

Terroranschlag wahrscheinlicher als Defekt

Bislang geht Ägypten eher von einem Terroranschlag als von einem Unglück aus. Die Umstände wiesen darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit eines Anschlags wesentlich höher sei als ein technischer Fehler, sagte Ägyptens Luftfahrtminister Scherif Fathi am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Kairo.

Das Flugzeug war um 23.09 Uhr in Paris gestartet. Um 02.48 Uhr Ortszeit sprach der Pilot mit griechischen Fluglotsen und war nach deren Angaben in guter Stimmung. Um 03.27 Uhr schlugen Kontaktversuche zum Piloten aber fehl, als die Maschine an die ägyptische Flugsicherheit übergeben werden sollte. Laut Verteidigungsminister Kammenos ging der Airbus dann zwölf Minuten später aus gut 11.000 Meter Höhe in abrupten Kurven nieder.

Frankreichs Präsident Francois Hollande sagte, die Maschine sei im Meer versunken. (dpa, Reuters, afp)