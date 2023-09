Kairo -In der über dem Mittelmeer abgestürzten ägyptischen Passagiermaschine sollen US-Medienberichten zufolge kurz vor dem Absturz automatische Rauchmelder Alarm geschlagen haben. Das „Wall Street Journal“ berichtete am Freitag (Ortszeit), die automatischen Warnsignale hätten Rauch in der Nähe des Cockpits sowie ein mögliches Problem mit dem Flugkontrollsystem gemeldet. Die Zeitung berief sich bei ihrer Darstellung auf mit den Ermittlungen vertraute Kreise.

Die Warnsignale wurden den Angaben zufolge automatisch am Donnerstagmorgen um 02.26 Uhr abgesetzt, kurz danach verschwand der Airbus mit 66 Menschen an Bord von den Radarschirmen. Die Signale hätten Rauch im Vorderteil des Flugzeugs gemeldet - vor allem in der dortigen Toilette und in einem Geräteraum unterhalb des Cockpits, in dem wichtige Geräte für die Bordelektronik untergebracht seien. Die Signale hätten zudem gewarnt, dass das Flugkontrollsystem nicht richtig funktioniere, berichtete die Zeitung weiter. Auch der US-Fernsehsender CNN berichtete von Rauchalarm kurz vor dem Absturz. Ein Vertreter des ägyptischen Luftfahrtministeriums sagte zu den Berichten, diese würden derzeit überprüft. „Im Moment kann ich sie weder dementieren noch bestätigen.“

Der EgyptAir-Flug MS804 war mit 66 Menschen an Bord auf dem Weg von Paris nach Kairo, als die Maschine am frühen Donnerstagmorgen zwischen der griechischen Insel Karpathos und dem ägyptischen Festland vom Radar verschwand. Am Freitag bargen Suchmannschaften erste Trümmerteile des Flugzeuges. Auch Körperteile der Insassen und persönliche Gegenstände wurden rund 290 Kilometer nördlich der ägyptischen Küstenstadt Alexandria gefunden. (afp, dpa)