Berlin -Der CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Spahn rügt, dass die SPD im Eiltempo über eine Öffnung der Ehe für Homosexuelle abstimmen lassen will. Dies sei „eine Form von Vertrauensbruch“ seitens des Koalitionspartners, sagte er am Mittwoch im ARD-„Morgenmagazin“.



Die SPD will noch in dieser Woche über die Ehe für alle abstimmen lassen.

Die CDU/CSU-Fraktion erklärte die Entscheidung zur Gewissensfrage – damit entfällt der Fraktionszwang.

Die Sozialdemokraten hielten sich nicht an die ursprüngliche Absprache der Koalition, zu dem Thema keine Beschlüsse zu fassen. „Da wird sicherlich an anderer Stelle auch zu reden sein“, sagte Spahn.



Er bemängelte jedoch nur das Verfahren. In der Sache sei damit zu rechnen gewesen, das die sogenannte Ehe für alle zur Entscheidung ansteht. „Jeder Abgeordnete musste damit rechnen, sich in den nächsten Monaten zu dieser Frage verhalten zu müssen“. Spahn kündigte an, er selbst werde für die Öffnung der Ehe stimmen.



Die SPD will die vollständige Gleichstellung homosexueller Paare gegen den Willen des Koalitionspartners noch in dieser Woche im Bundestag beschließen lassen. Sie reagiert damit darauf, dass Kanzlerin Angela Merkel am Montag überraschend vom klaren Nein der CDU in dieser Frage abgerückt war und öffentlich von einer Gewissensentscheidung sprach. (dpa)