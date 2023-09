Köln -Die Deutschen sind sehr umweltbewusst. Dazu gehört auch, möglichst wenig Müll zu produzieren. So kann man manche Verpackungen möglichst wieder benutzen und nicht nach einmaliger Benutzung wegwerfen. Zum Beispiel Eierkartons. Warum nicht der Umwelt zuliebe den Karton mehrmals benutzen und den alten einfach zum Markt oder zum Bauern mitnehmen? Auf den zweiten Blick eine ganz schlechte Idee!

Wer seinen Eierkarton ein zweites oder drittes Mal wiederverwendet, kann damit sogar seiner Gesundheit schaden. Gemäß der deutschen Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV) ist es zwar nicht verboten, doch finden sich darin Vorgaben: Lebensmittel müssen während der Herstellung, Lagerung und dem Transport vor Verunreinigungen geschützt werden.



Krankheitserreger können sich auf der Verpackung festsetzen

Der Grund dafür ist einfach: Auf Eierkartons, die mehrmals benutzt werden, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Krankheitserreger wie Salmonellen zu finden. Daher gelten sie als unsauber und unhygienisch. Laut LMH-Verordnung müssen wiederverwendbare Verpackungen leicht zu reinigen sein. Herkömmliche Eierkartons bestehen allerdings hauptsächlich aus rauher Pappe. Die Schalen zufriedenstellend zu reinigen, ist damit fast ausgeschlossen.



Wer neue, frische Eier in einen alten Karton packt, muss damit rechnen, dass sich die frischen Eier auch mit den Keimen infizieren – zumindest oberflächlich. Besser: Nachdem alle Eier aufgebraucht sind, einfach in die blaue Tonne schmeißen.

