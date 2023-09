Berlin -Grundsätzlich können Wohnungseigentümer ihren Mietern kündigen, wenn sie selbst oder nahe Verwandte die Wohnung benötigen. Dass auch Gesellschafter eines Wirtschaftsunternehmens solchen Eigenbedarf geltend machen und damit eine Kündigung begründen können, hat der Bundesgerichtshof (BGH) am Mittwoch entschieden Der BGH bekräftigte damit ein ähnliches Urteil aus dem Jahr 2007 und widersprach zugleich dem Landgericht München, das die Eigenbedarfskündigung eines Teilinhabers für nichtig erklärt hatte.

Im konkreten Fall ging es um eine 5-Zimmer-Wohung im Münchner Edelviertel Lehel, die seit mehr als 30 Jahren von einem Ehepaar bewohnt wird. Die Miete für die 166 Quadratmeter große Wohnung beträgt 1374,52 Euro monatlich, einschließlich einiger Nebenkosten. Hierzu ist anzumerken, dass das Lehel unmittelbar an den Englischen Garten, Schwabing sowie die Münchner City mit Marienplatz, Hofgarten und Viktualienmarkt grenzt. Zentraler und teurer kann man in der teuersten Millionenstadt Deutschlands kaum wohnen. Vor diesem Hintergrund gleicht der Mietzins von gut acht Euro pro Quadratmeter einem Sechser im Lotto. Der Wunsch der Mieter, bleiben zu dürfen, ist mithin nur zu verständlich.

Der Wunsch der Eigentümer, die Wohnung zu Geld zu machen, ebenfalls. Eigentümerin des Mehrparteienhauses, in dem die Wohnung liegt, ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) mit vier Gesellschaftern. Dee hatten die Immobilie 1991 mit dem Ziel erworben, sämtliche Wohneinheiten zu modernisieren und sie als Eigentumswohnungen zu verkaufen. Dies geschah auch - mit Ausnahme der strittigen Wohnung. Im September 2013 kündigte die GbR die Wohnung unter Hinweis auf Eigenbedarf: Die Tochter eines der Gesellschafter benötige die Wohnung. Dagegen setzten sich die Mieter mit der Behauptung zur Wehr, der Eigenbedarf sei lediglich vorgetäuscht.

Eigentümerfreundliche Entscheidung

Zunächst das Amtsgericht München sah das ähnlich. Hernach entschied auch das Landgericht in zweiter Instanz zugunsten des Ehepaars: Der Bestands- und Verdrängungsschutz des Mieters habe gegenüber dem Eigenbedarf eines Gesellschafters oder dessen Angehöriger Vorrang. Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts dürfe daher einen Wohnraummietvertrag nicht auf Grundlage des Eigenbedarfs kündigen. Das nun wiederum befand der BGH anders und bestätigte seine eigentümerfreundliche Entscheidung von 2007 in einem ähnlichen Fall: Auch GbR-Gesellschafter hätten im Grundsatz das Recht auf Eigenbedarfskündigungen.

Mietervereine treibt nun die Sorge um, dass das BGH-Urteil Geschäftemachern in die Hände spielt. So könnten GbR mit vielen hundert Gesellschaftern mit dem Ziel gegründet werden, immer irgendeinen Verwandten zur Hand zu haben, mit dessen Eigenbedarf sich eine Kündigung rechtfertigen ließe. Unter dem Deckmantel des Eigenbedarfs wäre es mithin möglich, Häuser in Eigentumswohnungen umzuwandeln und zu verkaufen, ohne dass alteingesessene Mieter viel dagegen unternehmen könnten.

Für das Ehepaar im Lehel gilt das nicht notwendigerweise: Der Fall wird erneut vor dem Landgericht München aufgerollt, da während des ersten Verhandlung wichtige Unterlagen noch nicht vorlagen. Es geht dann erneut um die Frage, ob die Eigenbedarfskündigung „echt“ ist. Denn eines müssen Eigentümer, ob als Gesellschafter oder Privatperson, bei Eigenbedarfskündigungen glaubhaft machen: dass es einen solchen Bedarf tatsächlich gibt.