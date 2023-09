Köln -Ein folgenschwerer Fehler unterlief Fankaty Dabo von Vitesse Arnheim in der niederländischen Liga, der es in jeden Jahresrückblick schaffen wird. Bei der 2:4-Niederlage seines Klubs gegen Groningen avancierte der Leihspieler vom FC Chelsea zum Pechvogel.

Was war passiert: In der 59. Minute verschätzte sich der Abwehrspieler bei einer Rückgabe aus gut 40 Metern komplett. Und so segelte der Ball über seinen Torwart hinweg ins eigene Tor. (mbr)

