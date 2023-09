Wahre Freundschaft kennt kein Alter: Gerade erobert das Wiedersehen von zwei kleinen besten Freunden das Netz. Der 3-jährige Dawson und die 4-jährige Hannah fallen sich nach einem langen Jahr Trennung endlich wieder in die Arme und wollen sich gar nicht mehr loslassen.



Unzertrennlich in chinesischem Waisenhaus

Hannas Adoptivmutter Sharon Cutcher Sykes postete das Video auf Facebook und erzählt die besondere Geschichte der beiden: Hannah und Dawson hätten in einem Waisenhaus in China zusammengelebt und seien dort unzertrennlich gewesen: „In vielen Bildern, die wir von Hannah bekamen, war auch dieser kleine süße Junge zu sehen, wie er ihre Hand hielt und immer mit ihr spielte“, schreibt die Mutter.



Als sie Hannah dann zu sich in die USA geholt hätten, habe sie nicht aufhören können, an Dawson zu denken: „Es machte mich so traurig, weil ich wusste, dass er keine Familie hatte.“ Sie habe dann angefangen, Dawsons Geschichte im Netz zu verbreiten und einen Aufruf gestartet.



Jetzt leben sie Tür an Tür

Mit Erfolg: Tatsächlich habe sich eine Familie im Bekanntenkreis dazu entschieden, Dawson zu adoptieren. Nach nur einem Jahr sei der Junge auch in die USA geholt worden. „Die beiden leben jetzt nur fünf Minuten voneinander entfernt“ schreibt Sharon, „das ist wirklich ein Wunder!“ (iwo)

