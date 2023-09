Berlin -Es kommt offenbar Bewegung in den Fall Deniz Yücel. Zumindest lassen sich vielsagende Sätze des türkische Ministerpräsident Binali Yildirim zur Zukunft des seit einem Jahr in der Türkei inhaftierten deutschen Journalisten so verstehen. „Ich hoffe, dass er in kurzer Zeit freigelassen wird. Ich bin der Meinung, dass es in kurzer Zeit eine Entwicklung geben wird“, sagte Yildirim der ARD. Der Vertraute des türkischen Präsidenten wird am Donnerstagnachmittag von Bundeskanzlerin Angela Merkel empfangen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Es schien allerdings wenig wahrscheinlich, dass Yildirim während seines Besuchs in Berlin die Freilassung Yücels verkünden wird. Die türkischen Behörden haben dem „Welt“-Korrespondenten bislang keine Anklageschrift vorgelegt. Das aber gilt als Voraussetzung für ein Verfahren vor einem Gericht, das die Freilassung des Journalisten anordnen könnte.

Der türkische Ministerpräsident betonte in dem ARD-Interview die Unabhängigkeit der Justiz in seinem Land: „Die Türkei ist ein Rechtsstaat. Wir können aussprechen, was wir fühlen, was wir denken. Aber wir können uns nicht in die Position der Gerichte versetzen.“ Deutsche Türkei-Kenner allerdings haben erhebliche Zweifel, dass die Justiz unabhängig von der Regierung des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan agieren kann. Dieser hatte Yücel in der Öffentlichkeit einen „Spion“ und „Terroristen“ genannt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ermutigung ohne Ergebnis

Das Verhältnis zwischen der Bundesregierung und der Regierung von Präsident Erdogan gilt wegen der in Deutschland als willkürlich empfundenen Inhaftierung mehrerer deutscher Staatsbürger als zerrüttet. Zwar betonen beide Seiten, sie seien an einer Normalisierung der Beziehung interessiert. Aber die Türkei hat die Voraussetzung dafür aus deutscher Sicht bislang nicht erfüllt: die Freilassung von Yücel und fünf weiteren Deutschen.

Gegen eine Überraschung während des Yildirim-Besuchs in Berlin spricht auch, dass sich der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu schon Anfang des Jahres ähnlich wie sein Ministerpräsident geäußert hat. „Auch ich bin nicht sehr glücklich darüber, dass es immer noch keine Anklage gibt“, sagt Cavusoglu Anfang Januar: „Aber wir können die Justiz nur dazu ermutigen, den Prozess zu beschleunigen.“ Bislang wurde allerdings nicht bekannt, dass diese Ermutigung erkennbare Folgen hatte.

Der geschäftsführende Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) erklärte am Mittwoch, er erwarte eine baldige Gerichtsentscheidung. Er habe intensive Gespräche mit seinem türkischen Amtskollegen geführt: „In den Gesprächen habe ich darum gebeten, dass dieses Gerichtsverfahren von der türkischen Justiz beschleunigt wird und hoffe am Ende auch auf eine baldige positive Entscheidung des unabhängigen türkischen Gerichts.“ Yildirims Erklärung zeige, „dass diese Gespräche offensichtlich erfolgversprechend sind“, sagte Gabriel am Mittwoch während eines Besuchs in der serbischen Hauptstadt Belgrad.

Das Verhältnis zwischen der Bundesregierung und der Regierung von Präsident Erdogan gilt wegen der in Deutschland als willkürlich empfundenen Inhaftierung mehrerer deutscher Staatsbürger als zerrüttet. Zwar betonen beide Seiten, sie seien an einer Normalisierung der Beziehung interessiert. Aber die Türkei hat die Voraussetzung dafür aus deutscher Sicht bislang nicht erfüllt: die Freilassung von Yücel und fünf weiteren Deutschen.