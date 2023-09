Im Herbst kündigten zwei Drittel der Schweizer an, der SVP folgen zu wollen. Am Sonntag aber setzten sie mit der Abstimmung ein klares Zeichen gegen die Initiative.

Die Schweizer haben ganz Europa eine Lektion erteilt: Mit klarer Mehrheit lehnten sie Abschottung und Ausländerfeindlichkeit ab.

Durch den Volksentscheid wird deutlich, dass lautstarke Minderheiten, die zeitweise die Agenda bestimmen, nicht unbedingt die Meinung der Mehrheit im Land vertreten müssen.

Noch im Herbst schien die Stimmung in der Schweiz so klar wie zornig: Zwei Drittel der Wähler kündigten an, der rechten Schweizerischen Volkspartei zu folgen und jeden straffälligen Ausländer aus dem Land werfen zu lassen – automatisch, ohne richterliche Prüfung und schon bei Bagatelldelikten.

Der Gedanke dahinter ist in Europa längst so weit verbreitet wie die Sichtweisen der SVP: gegen Zuwanderung und EU, für nationale Interessen und Scheinlösungen. Auch das Völkerrecht ist nur noch eine nervige Nichtigkeit.

Die Schweizer können stolz sein

Doch am Sonntag haben die Schweizer nun abgestimmt – und Europa eine Lektion erteilt: Mit klarer Mehrheit lehnten sie die Rufe nach Abschottung und Ausländerverteufelung ab.

Darüber kann sich zunächst die Schweiz freuen, weil die Zwei-Klassen-Justiz der SVP den Rechtsstaat beschädigt und angesichts eines Bevölkerungsanteils von einem Viertel ohne Schweizer Pass erheblichen Unfrieden gestiftet hätte. Die Schweizer können stolz darauf sein, dass sie auch in so aufgeheizten Zeiten noch so differenziert über „straffällige Ausländer“ debattieren konnten.

Die Wahlbeteiligung war außergewöhnlich hoch

Darin besteht die Lehre für ganz Europa: Selbst wenn lautstarke Minderheiten zeitweise die Agenda bestimmen, heißt das nicht, dass sie die Mehrheitsmeinung im Land wiedergeben. Dass auch in Deutschland viele Bürger über die Probleme der Integration offen diskutieren wollen, heißt nicht, dass man der AfD inzwischen nach dem Mund reden muss.

Im Gegenteil. In der Schweiz war die Beteiligung an der Abstimmung außergewöhnlich hoch. Nur so konnten die SVP-Gegner gewinnen: indem sie der milliardenschweren Hetzkampagne des rechten Milliardärs Christoph Blocher Aufklärung entgegensetzten und die Vernünftigen mobilisierten, zur Abstimmung zu gehen und das Feld dieses Mal nicht den Aufgebrachten zu überlassen.

