Einbrecher stößt 91-Jährige die Treppe hinunter

Neu-Anspach -Ein Einbrecher hat eine 91-Jährige in ihrer Wohnung in Neu-Anspach die Kellertreppe hinunter gestoßen. Die alte Frau wurde dabei am Montag so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste, wie die Polizei in Bad Homburg am Dienstag berichtete.



Die Frau hatte in der Nacht in ihrem Haus im Hochtaunuskreis Geräusche gehört und die Ursache gesucht. Im Erdgeschoss überwältigte sie der ertappte Täter, packte sie am Arm und stieß sie die Kellertreppe hinab. Der Mann flüchtete unerkannt. Die Polizei hofft auf Zeugen. (dpa)

