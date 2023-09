Wiesbaden -Die Zahl der Stadtbewohner wird weltweit bis zum Jahr 2030 um rund eine Milliarde auf 5,2 Milliarden steigen. Mitte dieses Jahres leben 4,2 der insgesamt 7,6 Milliarden Menschen weltweit in Städten, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag unter Berufung auf Zahlen der Vereinten Nationen mitteilte. 2030 werden demnach 60 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben - derzeit sind es 55 Prozent.



Die Wiesbadener Statistiker veröffentlichten die Zahlen aus Anlass des Weltbevölkerungstages am Mittwoch. Weltweit gibt es den Angaben zufolge aktuell 548 Millionenstädte, davon 33 mit mehr als zehn Millionen Einwohnern. Allein 19 dieser sogenannten Megastädte liegen in Asien, sechs in Lateinamerika. Größte Stadt der Welt ist zurzeit der Ballungsraum Tokio in Japan mit 37 Millionen Menschen. Es folgen das indische Neu Delhi mit einer Einwohnerzahl von 29 Millionen und Schanghai in China mit 26 Millionen. In Mexiko-Stadt und dem brasilianischen Sao Paulo leben jeweils rund 22 Millionen Menschen.



Laut Statistischem Bundesamt gehen die Vereinten Nationen davon aus, dass es 2030 weltweit 706 Städte mit mehr als einer Million Einwohnern geben wird, darunter 43 Megastädte. Neu Delhi hätte dann mit knapp 39 Millionen Einwohnern Tokio als größte Stadt der Welt abgelöst. Auf dem europäischen Kontinent wird 2030 London als vierte Metropole neben Istanbul, Moskau und Paris mit einer Bevölkerung von mehr als zehn Millionen Menschen zur Megastadt. (afp)

