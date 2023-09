Dresden -Die Sächsin Grit Maroske reagiert auf die Ereignisse während der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober in Dresden. In einem Kommentar zu einem Artikel der Online-Ausgabe der Hamburger Wochenzeitschrift „Zeit“ schreibt die Maroske über ihre Eindrücke des Feiertages. Entsetzt und erschüttert sei sie über die Ereignisse, die sich an dem Tag der sächsischen Landeshauptstadt abgespielt haben.

Grit Maroske steht 2014 in einer Einrichtung von „Pro Asyl“ in Hoyerswerda. Markus Waechter

Maroske ziehe sogar in Betracht, ihre Koffer zu packen und Sachsen zu verlassen. Was von dem Feiertag übrig bleibe, sei das Bild der „pöbelnden Abendlandretter“.

Grit Maroske engagiert sich bei "Pro Asyl Hoyerswerda" und der Bürgerinitiative "Hoyerswerda hilft mit Herz". Im Dezember des vergangenen Jahres sprach sie in der MDR-Fernsehsendung „Unter Uns“ über die Ausschreitungen von 1991, die sie selbst erlebte. Heute unterstützt Grit Maroske auch Flüchtlinge, die in Deutschland ankommen. (mz)