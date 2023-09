New York -Nach dem beliebten „Unicorn Latte“ können Einhorn-Fans in New York mittlerweile auch regenbogenfarbene Milchshakes schlürfen. „Unicorn Parade“ heißt der Shake aus Milch, Vanilleeis, Schlagsahne und bunter Garnitur, die das Café „New Territories“ in der Lower East Side von Manhattan anbietet.



Der Milchshake „Unicorn Parade“ (Einhorn-Parade) im New Yorker Cafe „New Territories“. Für die Einhorn-Optik sorgen bunte Streusel am Glasrand und eine lilafarbene, als Ube bekannte Paste aus pürierten Süßkartoffeln. dpa

Für die Einhorn-Optik sorgen bunte Streusel am Glasrand und eine lilafarbene, als Ube bekannte Paste aus pürierten Süßkartoffeln. Verziert wird das zwölf Dollar (etwa 11,30 Euro) teure Getränk mit einer regenbogenfarbenen Marshmallow-Stange und dünnen Keks-Stäbchen, an deren Ende ebenfalls Marshmallows stecken. In der mit bunten, essbaren Flocken bestreuselten Sahne steckt auch ein kleiner Schmetterling aus Esspapier.



George Tang, Mitgründer des Cafés „New Territories“ in New York. dpa

Der Einhorn-Shake sei das beliebteste Getränk in dem im Januar eröffneten Café, auf dessen Menu auch Waffeln mit Eis stehen, sagte Mitbegründer George Tang im Interview. Die kalten Temperaturen im Winter hätten ihn und seinen Partner Peter Mei nicht davon abgehalten, ein Eis-Café zu eröffnen. Inspiriert worden sei Mei von den bunten Desserts in Hongkong, wo er aufwuchs. „Sie lieben ungeheure Nachspeisen“, sagte Tang. Im Sommer wollen die beiden auch herzhafte Snacks mit auf die Karte nehmen.



Seit Dezember macht ein Café im New Yorker Stadtteil Brooklyn von sich reden, das den aus Cashew-Nüssen, Vanille, Ingwer, Zitronensaft, Datteln und etwas Algenpulver gemixten „Unicorn Latte“ anbietet. Ein Becher des blau-bunten Getränks kostet im Café „The End“ umgerechnet etwa 8,50 Euro. (dpa)

