So will Oda die Menschen in Berlin überzeugen, ihre Wocheneinkäufe nur noch online zu erledigen.

Einkaufen gehen, nur halt ohne „gehen“.

Lebensmittel online zu bestellen ist in Berlin längst keine Neuheit mehr – die meisten Berlinerinnen und Berliner haben bereits bei einem Online-Supermarkt bestellt. Geht es aber um den regelmäßigen Wocheneinkauf, kehren 64 % der Menschen zum gewohnten Gang in die Filiale zurück. Der neue Online-Supermarkt Oda aus Norwegen will das ändern. Mit einem kompromisslos guten Angebot sagt das skandinavische Unternehmen Berliner Supermärkten den Kampf an.

Ein Sortiment so vielfältig wie Berlin

© Oda

Mit über 9.000 Produkten bedient Oda die vielfältigen Ansprüche der Berlinerinnen und Berliner: von Regional und Bio bis hin zu günstigen Eigenmarken und Premiumprodukten – für den Wocheneinkauf ist alles dabei. Dank verkürzter Lieferketten kann Oda direkt mit regionalen Erzeugerinnen und Erzeugern wie der Märkischen Agrargenossenschaft und der Hofmolkerei Hemme-Milch in der Uckermark zusammenarbeiten. Zusätzlich listet Oda als einziger Online-Supermarkt in Deutschland rund 400 preiswerte Produkte der Bio Company-Eigenmarke. Für die Skandinavien-Fans hält Oda zudem eine Auswahl an typisch norwegischen Produkten parat.

Frischer als im Supermarkt

Dank kurzer Transportwege sind Odas Lebensmittel frischer als im Supermarkt. Statt stundenlang in der Filiale zu liegen, werden sie von Odas Logistikzentrum im brandenburgischen Ragow Mittenwalde direkt an Berliner Haushalte geliefert. Mit speziell ausgerüsteten Fahrzeugen hält Oda die Kühlkette bis zur Haustür ein. Und sollte die Frische mal nicht ganz stimmen, erstattet Oda den Kaufpreis – ohne Wenn und Aber.

Für jeden Geldbeutel etwas dabei

Den Wocheneinkauf online bestellen ist zwar bequem, aber teuer? Falsch! Oda verspricht Preise wie im Supermarkt und listet mehr als 1.000 Produkte zu Discountpreisen. Die Lieferkosten betragen zwischen 0 und 3,99 Euro und es gibt täglich mindestens ein kostenfreies Lieferzeitfenster. Neue Kundinnen und Kunden dürfen sich zudem im ersten Monat ab einem Bestellwert von 40 Euro über Gratis-Lieferungen freuen.

Lieferungen in ganz Berlin

© Oda

Im Februar gestartet, beliefert der norwegische Online-Supermarkt bereits das gesamte Berliner Stadtgebiet und plant die Expansion ins Umland. Das Liefergebiet erstreckt sich bis zum äußersten Stadtrand – von Staaken über Blankenfelde und Lichtenrade bis nach Mahlsdorf.

Die „kleinen Dinge“ zählen

© Oda

Auch bei den vermeintlichen Kleinigkeiten ist es Odas Anspruch, mit einem durchweg hervorragenden Service zu punkten: Odas Fahrerinnen und Fahrer sind freundlich und gut geschult, die Produkte möglichst immer verfügbar, und die Lieferungen pünktlich. Pfandflaschen nimmt Oda ebenso wieder mit. „Wir gehen von vornherein mit einem einwandfreien Service an den Start. Das haben wir über die letzten zehn Jahre im norwegischen Heimatmarkt gelernt. Dort sind wir klarer Marktführer. Genau das wollen wir jetzt auch in Berlin beweisen“, verspricht Deutschlandchef Malte Nousch.

Jetzt ausprobieren!

Neugierig geworden? Jetzt Oda testen und 10 Euro beim ersten Einkauf sparen.