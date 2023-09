Washington -Nach seiner Schlappe vor Gericht hat US-Präsident Donald Trump am Montag eine neue Fassung des Einreiseverbots für Menschen aus überwiegend muslimischen Ländern unterzeichnet. Die Regelung wurde gegenüber dem ersten Dekret etwas abgeschwächt. So wurde der Irak aus der Liste der betroffenen Länder entfernt, Personen mit gültigen Visa und Aufenthaltserlaubnissen sind nicht betroffen, und es gilt eine zehntägige Übergangsfrist.

Das überstürzte Inkraftsetzen des ersten Einreisestopps am 27. Januar hatte zu chaotischen Szenen an amerikanischen Flughäfen geführt, wo viele Reisende überrascht wurden. Später wurde das Dekret von Gerichten ausgesetzt.

Bemerkenswerter Weise unterzeichnete Trump die Verordnung ohne Kameras im Weißen Haus. Kurz darauf traten sein Außenminister Rex Tillerson, Justizminister Jeff Sessions und Heimatschutzminister John Kelly vor die Presse. Tillerson begrüßte, dass der Irak als Verbündeter im Kampf gegen die Terrororganisation IS die Kontrolle der Reisenden so verbessert habe, dass man ihn nicht mehr auf der Liste führen müsse. Sessions erklärte, das Dekret sei zum Schutz der USA vor terroristischen Angriffen erforderlich und werde von seinem Haus vor Gericht verteidigt werden. Fragen waren bei der Pressekonferenz nicht erlaubt. Dafür gab es eine Konferenzschalte mit den Experten der Ministerien, die nach Berichten von US-Medien ausdrücklich auf Anonymität bestanden.

120 Tage Einreiseverbot für Flüchtlinge

Konkret betroffen von der Verordnung sind Reisende aus Iran, Syrien, Somalia, Jemen, Libyen und Sudan. Für sie gilt ab dem 16. März ein zunächst auf 90 Tage befristeter Einreisestopp. Bürger dieser Länder, die eine Green Card oder ein bereits ausgestelltes Visum besitzen, sind ausdrücklich ausgenommen. Wer eine doppelte Staatsangehörigkeit hat – also etwa Deutsch-Iraner –, darf einreisen, wenn er den Pass des Landes verwendet, für den kein Einreiseverbot besteht. Wie im vorherigen Dekret wird zudem ein 120-tägiges Einreiseverbot für Flüchtlinge verhängt. In diesem Zeitraum sollen die Sicherheitsüberprüfungen verschärft werden. Anders als in der ursprünglichen Regelung wird für Syrer aber kein gesondertes unbefristetes USA-Verbot ausgesprochen. Maximal will die Regierung Trump jährlich 50000 Flüchtlinge aufnehmen. Unter Obama hatte die Obergrenze bei 110000 gelegen.

Während republikanische Politiker den neuen Anlauf ihres Präsidenten begrüßten, kam von den Demokraten deutliche Kritik. „Das Einreiseverbot macht uns trotz der Veränderungen nicht sicherer, sondern verstärkt die Unsicherheit. Es ist unamerikanisch und muss zurückgezogen werden“, forderte der New Yorker Senator Chuck Schumer.