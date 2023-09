Lille -Die deutsche Nationalmannschaft ist mit einem 2:0 gegen die Ukraine in die EURO 2016 gestartet. Die Tore für den Weltmeister erzielten Shkodran Mustafi (19.) und Bastian Schweinsteiger in der Nachspielzeit. Es folgt die Einzelkritik der DFB-Spieler.

Manuel Neuer dpa

Manuel Neuer

Die Kapitänsbinde war an seinem Oberarm genau richtig. Rettete seinem Team mit Glanztaten die Führung zur Halbzeit. Es kann eben nie schaden, den besten Torhüter der Welt hinter sich stehen zu haben.

Benedikt Höwedes

Benedikt Höwedes AP

Der Not-Außenverteidiger spielte wie einer. Geriet vor allem gegen Ende der ersten Hälfte oft in Not, und das in seiner Kernkompetenz, dem Verteidigen. In der Zweiten Halbzeit stabiler, aber immer noch ein Not-Außenverteidiger.

Jerome Boateng

Jerome Boateng dpa

Verhinderte mit artistischer Höchstleistung in der ersten Halbzeit sein eigenes Eigentor. Turm in der Schlacht. Auf dem Weg zu gewohnter Weltklasseform.

Shkodran Mustafi

Shkodran Mustafi dpa

Der Vertreter von Mats Hummels war auffällig als Schütze des 1:0, erlebte aber wie der ganze Defensivverbund ein Tief am Ende der ersten Halbzeit. Erholte sich davon und war zuverlässig im Passspiel, bis er kurz vor Schluss mit einem leichtsinnigen Rückwärtskopfball alle fast zu Tode erschreckte..

Jonas Hector

Jonas Hector AFP

Der Kölner Linksverteidiger agierte mit Zug nach vorn, was gegen die starke rechte Seite der Ukrainer mit Jarmolenko defensiv allerdings seinen Preis hatte.

Sami Khedira

Sami Khedira Getty Images

Das Arbeitspferd zeigte Präsenz im defensiven Mittelfeld und hatte eine tolle Chance zum 2:0. Mit Kroos an seiner Seite ist für ihn noch viel möglich in diesem Turnier.

Toni Kroos

Chef von allem. Chef der Räume, Chef der Pässe, Chef des Rhythmus’. Bereitet natürlich das 1:0 per Standard vor und war im Passspiel Nahe an der Makellosigkeit.

Thomas Müller

Thomas Müller Getty Images

Der Münchner hat oft Spiele, in denen man ihn nicht sieht. Und er trifft dann. Und solche, in denen man ihn nicht sieht. Und er trifft nicht. Dieses gehörte zur zweiten Kategorie. Aber fleißig.

Mesut Özil

Mesut Özil Getty Images

In der ersten Halbzeit unsichtbar. In der zweiten Halbzeit lange Zeit nur zeitweise. Bereitete dann das 2:0 durch Schweinsteiger vor.

Julian Draxler

Julian Draxler dpa

Der Wolfsburger war links vorne aktiv, auffällig, wollte sich zeigen. Allerdings hatte er eine breite Streuung in seinen Aktionen. Es war von allem etwas dabei, allerdings auch Erfreuliches.

Mario Götze

Mario Götze AFP

Der Bundestrainer entschied sich gegen Mario Gomez und für die „falsche Neun“ in Gestalt von Mario Götze. Allerdings war der WM-Tor-Schütze viel zu wenig konkret und entschlossen, um den Ukrainern Sorgen zu bereiten. Erschreckend zweikampfschwach.

Bastian Schweinsteiger

Kam in der Nachspielzeit und traf sofort. Ein Traum. (red)