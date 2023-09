Köln -Für Deutschland ist die Eishockey-Heim-Weltmeisterschaft beendet. Gegen Titelverteidiger Kanada bot das Team von Bundestrainer Marco Sturm am Donnerstag im Viertelfinale einen großen Kampf, war aber letztlich im Angriff zu harmlos.

Trainer Marco Sturm ist mit der Leistung im gesamten Turnier zufrieden: „Am Schluss war es doch eine gute WM für uns. Wir haben uns gesteigert von Spiel zu Spiel. Das ist genau das, was wir wollten. Die letzten beiden Spiele waren unsere besten. Wir sind schon wieder ins Viertelfinale gekommen als Underdog. Von daher sehe ich diese Heim-WM sehr, sehr positiv.“

Für die Zukunft sagt Sturm voraus: „Schwer zu sagen. Denn es sind wahrscheinlich einige gute ältere Spieler in Zukunft nicht mehr dabei. Jetzt müssen die jungen Spieler Verantwortung übernehmen. Das ist noch schwierig bei uns in Deutschland. Man hat es hier ja wieder gesehen. Was ein Ehrhoff, was ein Seidenberg hier für uns in der Abwehr spielen, ist schon enorm. Die kann man so schnell nicht ersetzen. Da liegt noch viel Arbeit vor uns.“

Die Fans haben sich bei der deutsche Eishockey-Mannschaft nach dem Viertelfinal-Aus bei der Heim-WM gegen Kanada bedankt. Eine Auswahl der Reaktionen sehen Sie hier:

Auf die Frage, wer nun Weltmeister wird, antwortet Sturm noch: „Gute Frage. Die vier Mannschaften, die im Halbfinale stehen - da kann man fast auslosen. Es sind tolle Mannschaften. Jede hat das Zeug dazu. Vielleicht hat Russland jetzt einen kleinen Heimvorteil mit den vielen Zuschauern hier in Köln.“ (dpa)