Berlin/Köln -Bei der Regionalliga-Begegnung zwischen dem KFC Uerdingen und dem Wuppertaler SC hat sich ein Eklat ereignet. KFC-Profi Christian Müller erlitt beim knappen 1:0-Sieg eine schwere Gesichtsverletzung und liegt nun auf der Intensivstation.

Sanitäter waren nicht aufzufinden

Nach einem Zweikampf mit Gegenspieler Peter Schmetz vergingen nach Angaben des Magazins „Reviersport“ viele bange Minuten, in denen der frühere Bundesligaprofi von Hertha BSC ohne Hilfeleistung von Rettungskräften blutverschmiert auf dem Rasen des Wuppertaler Zoostadions lag.

Die Spieler und Betreuer beider Mannschaften rannten über das Spielfeld und suchten verzweifelt nach den Sanitätern. Auch der Stadionsprecher ergriff das Wort und forderte die Sanitäter auf zu helfen. Wuppertals Sportvorstand Manuel Bölstler sagte zum „Reviersport“: „Nach ein, zwei Minuten habe ich mich gefragt: ‚Wo sind denn die 16 Sanitäter, die wir für das Risikospiel geordert haben?‘“

Um das gesamt Spielfeld habe er keine Sanitäter gesehen, darum suchte er mit einigen Mitarbeitern Sanitäter auf dem Stadionvorplatz.

Mit blutverschmierten Gesicht wird Christian Müller abtransportiert. imago/Nordphoto

Sanitäter erst auf dem Stadionvorplatz

„Wir haben auf die vier Sanitäter am Stadionvorplatz eingeredet und sie gebeten, sofort in den Innenraum zu gehen, weil dort ein verletzter Spieler liegt“, so Bölstler. Die Antwort war, dass sie nicht für den Innenraum zuständig seien und erstmal ihren Einsatzleiter fragen müssen. „Ich konnte nicht glauben, was ich da zu hören bekam“, sagte Bölstler ungläubig.

Bölstler schrie die Sanitäter sogar an, doch ohne Erfolg. Sie hätten noch nicht mal die Trage aus dem Krankenwagen bekommen, da dieser zugeparkt gewesen sei. Den WSV-Mitarbeitern wurde es zu Bunt und sie trugen die Trage selber ins Stadion.



Bruch des Joch- und Nasenbeines

Müller wurde nach einer zehnminütigen Behandlung auf einer Trage abtransportiert und zu weiteren Untersuchungen in eine Wuppertaler Krankenhauses gebracht. Der 33-Jährige erlitt Medienangaben zufolge einen Bruch des Joch- und Nasenbeines.

„Ich kann nur betonen, dass das keine Lappalie ist und wir eine lückenlose Aufklärung erwarten. Aus dem Umfeld unseres Vereins hat auch eine Person eine Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung gestellt“, so Bölstler.

Mittlerweile hat eine Person aus dem Umfeld des WSV Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung gestellt. (red)