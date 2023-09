Prag -Weil sie bei der Leitung eines Erstligaspiels betrunken waren, sind zwei Schiedsrichter in Tschechien suspendiert worden. Das teilte der Fußballverband FACR am Donnerstag mit. Während der Partie zwischen Pribram und Slavia Prag am Mittwoch, das live im Fernsehen gezeigt wurde, torkelte der Vierte Offizielle vom Anpfiff an am Spielfeldrand entlang.

Er musste von einem Ordner ruhiggestellt werden, weil er nach Angaben eines Vereinssprechers „die Sicherheit der übrigen am Spiel Beteiligten“ gefährdet habe. Einer der Torrichter soll auf den Rasen uriniert haben. Das Spiel endete mit einem 3:1-Sieg für die Gäste von Slavia Prag. (dpa)