Augsburg -Augsburgs Georg Teigl ist bei den eigenen Fans in Ungnade gefallen. Der 25 Jahre alte Abwehrspieler hatte sich nach dem verlorenen Auswärtsspiel bei seinem Ex-Verein RB Leipzig von den Gastgeber-Fans für deren freundliche Begrüßung bedankt. Am Samstag beim Heimspiel gegen Schalke 04 haben die FCA-Fans eine fiese Kampagne gestartet.



Im Fanblock des FC Augsburg hing unter anderem ein Plakat mit der Aufschrift: „Winterpause nutzen, Teigl abschieben.“ Auf einem anderen Spruchband stand der Spruch: „Richtig Georg, im Leben geht’s um mehr als nur Fußball!“



Die Augsburger Fans haben Stimmung gegen Georg Teigl gemacht. imago/Krieger

Manager Reuter verurteilt Fan-Verhalten

Anschließend verurteilte Manager Stefan Reuter die Stimmungsmache einiger Anhänger scharf. „Ich mag es nicht, wenn Fans Aktionen gegen einen eigenen Spieler starten“, sagte Reuter nach den Vorfällen beim 1:1 gegen Schalke. Teigl habe sich für seine damalige Verhaltensweise entschuldigt, betonte Reuter.



Der FCA-Manager selbst bewertet die Aktion des Spielers, in die Leipziger Fankurve gegangen zu sein, sogar als eine Form von Anstand. „Er ist ein wichtiger Spieler für uns“, sagte er. Teigl war mit Leipzig in der vergangenen Saison in die Bundesliga aufgestiegen. (mbr mit dpa)