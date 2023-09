Berlin -Die Bundesregierung will den Absatz von Elektroautos neben Kaufprämien auch mit Steueranreizen fördern. Wie aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Gesetzentwurf von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hervorgeht, sollen Käufer von Elektroautos künftig für zehn Jahre statt bisher für fünf Jahre von der Kfz-Steuer befreit werden.

Die Regelung soll rückwirkend zum 1. Januar 2016 gelten. Auf die längere Steuerbefreiung hatten die Spitzen der Koalitionsfraktionen von Union und SPD gepocht. Auch wird es steuerliche Vorteile geben, wenn Arbeitgeber Mitarbeitern ermöglichen, ihr privates E-Auto oder Hybrid-Mobil in der Firma aufzuladen.

Das Kabinett will am Mittwoch zudem die Einführung von Kaufzuschüssen beschließen - 4000 Euro für reine Elektroautos und 3000 Euro für Hybride mit aufladbarer Batterie plus Verbrennungsmotor. Die Kosten von 1,2 Milliarden Euro teilen sich Bund und Autoindustrie.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Allerdings stehe die Prüfung der EU-Kommission, ob es sich bei den offiziell als „Umweltbonus“ umschriebenen Kaufprämien um eine unerlaubte Beihilfe oder nicht handelt, noch aus, schreibt Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) an seine Kabinettskollegen. (dpa)