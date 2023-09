Berlin -Jetzt soll plötzlich alles wieder gut sein. Nach desaströsen Geschäftszahlen und einem ebensolchen Verhalten von Unternehmenschef Elon Musk will der Elektroautobauer Tesla nun sogar schon bald schwarze Zahlen schreiben. Die Aktionäre haben die sehr ambitionierten Ansagen des charismatischen Managers einmal mehr geglaubt. Die Tesla-Aktie legte zeitweise um fast sechs Prozent zu.

Bei der Telefon-Pressekonferenz vor rund drei Monaten für das erste Geschäftsquartal benahm sich Musk noch ziemlich rüpelhaft. Er beschimpfte Journalisten, die kritische Fragen stellten, zunächst als Dummköpfe und weigerte sich dann die Fragen zu beantworten.

Damals war beim Kampf um das Hochfahren der Fertigung für das Model 3 ein Tiefpunkt erreicht. Tesla lag weit hinter den Planzahlen, einmal mehr konnte Musk Versprechen nicht halten. Er sprach von der Produktionshölle. Jetzt aber wird endlich in dem Werk in Kalifornien fleißig montiert. In den drei Monaten von April bis Juni wurden genau 18.449 Autos fertiggestellt. Davon wurden sogar 5000 Fahrzeuge in der letzten Juniwoche gebaut. Dafür musste aber eine ganze zusätzliche Montagelinie eingeflogen werden, die von der deutschen Tesla-Tochter Grohmann kam. Die Maschinen wurden in einem Zelt auf dem Parkplatz des Firmengeländes aufgestellt.

Durchbruch der Elektromobilität mit dem Model 3

Mit dem Model 3 will Musk den Durchbruch der Elektromobilität für den Massenmarkt schaffen - vor allen großen Autokonzernen dieser Welt. Der Konzernchef versprach, im gerade laufenden dritten Quartal die Stückzahl sogar auf 55.000 zu steigern. Ende August sollen 6000 Autos pro Woche das Zelt und die Werkshalle verlassen.

Die Einnahmen aus stärkeren Verkäufen würde schlagartig auch die finanzielle Situation des Unternehmens verbessern. Seit Monaten wird über Geldnot beim E-Auto-Pionier spekuliert. Sogar von einer möglichen Pleite war schon die Rede. Mehr als eine Milliarde Dollar wurde in drei der vergangenen vier Quartalen verbrannt. Im Frühlings-Vierteljahr machte Tesla einen Verlust von 718 Millionen Dollar (615 Milliarden Euro). Im Vorjahr hatte der Fehlbetrag bei „nur“ 336 Millionen Dollar gelegen. Die Ausweitung der Miesen ging ausschließlich auf das Konto der Anlaufprobleme beim Model 3. Der Umsatz stieg in den drei Monaten hingegen um mehr als 40 Prozent auf vier Milliarden Dollar. Wegen der höheren Stückzahlen. Die Gesamtproduktion lag mit rund 53.000 E-Pkw mehr als doppelt so hoch wie in der Vorjahreszeit. Zum Model 3 kommen noch das SUV Model X und die Oberklassenlimousine Model S.

Musk überraschte Journalisten und Analysten mit Versprechen

Musk überraschte Journalisten und Analysten mit dem Versprechen, dass Tesla in der zweiten Hälfte des Jahres erstmals in seiner Geschichte „nachhaltig profitabel“ werde und einen positiven Cashflow erzielen werden. Damit ist gemeint, dass das Unternehmen Überschüsse erwirtschaftet – allerdings ohne Berücksichtigung von Abschreibungen. Das ist ein wichtiger Faktor für die Finanzkraft des Unternehmens. Musk will mit der Ankündigung auch Mutmaßungen über eine bevorstehende Kapitalerhöhung entkräften. Müsste er sich Geld über die Ausgabe neuer Aktien beschaffen, würde der Kurs mutmaßlich deutlich nachgeben, was weitere Verwerfungen nach sich ziehen könnte. Überdies hat das Unternehmen noch 2,2 Milliarden Dollar auf dem Konto. Es kommt vor allem aus Anzahlungen, die potenzielle Model-3-Fahrer bereits geleistet haben.

Und die kann der Manager sehr gut gebrauchen. Denn er hat Großes vor und hat dabei gar keine andere Wahl. Überall auf der Welt haben Autobauer angekündigt, die Flotten ihrer E-Autos massiv auszubauen. Wenn Musk da mithalten will, muss er die Produktion erheblich ausbauen. Beschlossene Sache ist bereits eine Gigafactory in Schanghai. Dort sollen Fahrzeuge und Batterien an einem Standort hergestellt werden. Tesla will dafür laut Finanznachrichtenagentur Bloomberg fünf Milliarden Dollar in die Hand nehmen. Die Fabrik in China sei ein absolutes Muss, auch um Handelsschranken zu umgehen, so NordLB-Analyst Frank Schwope.



China ist am schnellsten wachsender Markt für Elektroautos

Die Volksrepublik ist wegen üppiger staatlicher Förderung der mit Abstand größte und am schnellsten wachsende Markt für Elektroautos. An einem Standort in Europa kommt Tesla ebenfalls nicht vorbei. Nach Ansicht von Experten wie dem Automobilwissenschaftler Stefan Bratzel wird der Absatz der Stromer in drei bis vier Jahren so richtig anspringen. Sie könnten hierzulande 2025 einen Marktanteil von gut 15 Prozent erreichen. Aktuell liegt er nach Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes bei 0,8 Prozent. In Deutschland buhlen bereits mehrere Landesregierungen um Tesla. Als Favorit wird bislang Rheinland-Pfalz gehandelt, da dort Grohmann zu Hause ist.

Die nächste Herausforderung für Musk dürfte dann bei der Batterietechnik liegen. Volkswagen, Toyota und andere Autobauer haben angekündigt, bis spätestens 2025 Feststoffbatterien serienreif zu machen. Die haben viele Vorteile gegenüber den heutigen Lithium-Ionen-Akkus, vor allem sollen sie Reichweiten um die 800 Kilometer möglich machen, etwa doppelt so viel wie beim Model 3.