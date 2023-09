Berlin -In Barleben wird in den kommenden Wochen eine Ladesäule vor dem Rathaus installiert. Autofahrer werden also sehr bald Elektrofahrzeuge und Hybridmodelle in der Ortschaft nördlich von Magdeburg auftanken können.



Elektro-Autos sind im Kommen

Der gewiss nicht sonderlich spektakuläre Vorgang aus Sachsen-Anhalts Provinz zeigt eines ganz deutlich: Der jahrlange Dämmerzustand, zu dem die Elektromobilität in Deutschland verdammt schien, ist beendet. Immer mehr Autobauer machen sich auf, den Individualverkehr der Zukunft abgasfrei – und das heißt nach heutigem Stande der Technik: mit elektrischem Strom – zu gestalten.



Nicht nur die Vorreiter Tesla, Toyota und BMW, auch Daimler, VW, Renault und Opel und viele andere sind dabei. Auf der IAA dominierten E-Studien und Prototypen in den ersten Tagen die Ausstellungsstände, bevor die Unternehmen für die Publikumstage wieder auf SUV und Co. umrüsteten.



Automobilfirmen schließen sich zusammen

Dies kann aber nicht darüber hinweg täuschen, dass die Tage des Verbrennungsmotors gezählt sind. Und zwar, abseits aller Sorge um die stetige Erwärmung des Weltklimas, aus ganz pragmatischen Gründen: Peking gab am Donnerstag bekannt, dass von 2019 an feste E-Quoten für die Hersteller auf dem größten Automarkt der Welt gelten werden (siehe MAYER KUCKUK). Und so werden allenthalben neue Modelle angekündigt, Allianzen geschmiedet und Milliarden investiert. Mazda, Toyota und der zu Toyota gehörende japanische Zulieferer Denso hoben dieser Tage ein



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Gemeinschaftsunternehmen aus der Taufe, das E-Mobile aller Art entwickeln soll: vom leichten LKW über Limousinen und Sportcoupés bis zu Kleinwagen und Zweiräder. Toyota hält einen Anteil von 90 Prozent am Joint Venture, Mazda und Denso sind mit jeweils fünf Prozent dabei.



Staubsaugerhersteller Dyson will Elektro-Autos bauen

Zu diesen etablierten Unternehmen gesellt sich bereits seit einigen Jahren der US-Hersteller Tesla des visionären Milliardärs Elon Musk, der nicht mehr nur stromgetriebene Sportwagen, sondern nun auch Mittelklasseautos im Angebot hat. Nun wagt sich ein weiterer kapitalstarker Branchenfremdling auf den umkämpften Zukunftsmarkt:



Der britische Milliardär James Dyson, Gründer des gleichnamigen Staubsaugerherstellers, will umgerechnet 2,3 Milliarden Euro investieren, um bereits 2020 mit eigenen E-Autos um Kunden werben zu können. 400 Ingenieure sind Dysons Angaben zufolge bereits damit beschäftigt, elektrisch angetriebene Fahrzeuge zu entwickeln, die der Konkurrenz in Sachen Antriebsleistung, Reichweite und Ladedauer überlegen sein sollen.



Dyson ist in der Batterieforschung weit vorran

Dabei kann Dyson auf Knowhow aus der Staubsaugerfertigung zurückgreifen: Die Briten entwickeln seit Jahrzehnten leistungsfähige Batterien für ihre schnurlosen Reinigungsgeräte. Zudem erwarb Dyson 2015 das Startup Sakti3. Das US-Unternehmen mit Sitz in Michigan ist auf Festkörperbatterien spezialisiert, die den herkömmlichen Lithium-Speichern bezüglich Leistung und Herstellungskosten überlegen sein sollen. Vermutlich ist es auch kein Zufall, dass Dyson ebenfalls 2015 erste Schritte auf dem Weg zu eigenen E-Autos einleitete. Entwickler und Ingenieure wurden rekrutiert, einige Spitzenkräfte machte Dyson dem britischen Autobauer Aston Martin abspenstig.



Je die Hälfte der Investitionen will der 70-Jährige Milliardär in die Entwicklung des Batterieaggregats auf der einen und des Gesamtkunstwerks Dyson-Car auf der anderen Seite stecken. Denn ein Kunstwerk soll es werden: Die Fahrzeuge würden sich „radikal“ von denen der Konkurrenz unterschieden, kündigte der Firmenchef an. Soll wohl heißen: besser, stärker, moderner.



Neue E-Quote in China setzt deutsche Autobauer unter Druck

Gleichwohl müsse die neue Konkurrenz von der Insel den deutschen Autobauern keine schlaflosen Nächte bereiten, glaubt Automobilwirtschaftsexperte Ferdinand Dudenhöffer: „Aus dem Stand innerhalb weniger Jahre konkurrenzfähige E-Autos auf den Markt zu bringen, ist keine Kleinigkeit.“ Eine viel größere Herausforderung stellen nach Ansicht des Wirtschaftswissenschaftlers die E-Quoten aus Peking dar.

Um sie zu erfüllen, müssten VW, BMW und Daimler 2019 mehr als 300 000 Elektrofahrzeuge in China verkaufen. „So schnell sind die nicht“, glaubt der Hochschullehrer, der an der Uni Duisburg Essen Automobilwirtschaft lehrt. Insbesondere für den VW-Konzern, der vier von zehn Neufahrzeugen im Land der Mitte vermarktet, werde es schwierig die Vorgaben zu erfüllen.



Immerhin: Die Ladestation vor dem Barleber Rathaus wird 2019 schon einige Jahre in Betrieb sein.