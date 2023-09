Ottawa -Der zwölfjährige Indonesier Cendikiawan Suryaatmadja hat es eilig mit seiner Ausbildung: Am Donnerstag wird der Musterschüler sein Physikstudium an der kanadischen Eliteuniversität Waterloo beginnen, wie Medien in Kanada am Dienstag berichteten. Suryaatmadja ist der jüngste Bewerber, der jemals an der Hochschule zugelassen wurde.

Einer der besten Bewerber

Neben Physik will er auch noch Klassen in Chemie und Mathematik belegen. Der Junge sei einer des besten Studienplatzbewerber in diesem Semester gewesen, sagte ein Uni-Vertreter dem Sender CTV. „Akademisch ist er voll und ganz vorbereitet“, sagte er. „Wir müssen allerdings berücksichtigen, dass es sich um einen zwölfjährigen Jungen handelt.“

Den Angaben zufolge wird der junge Student mit seinem Vater in einer Wohnung nahe des Campus leben. Er freue sich sehr auf das Studium und auf die Möglichkeit, an der Uni neue Leute kennenzulernen, sagte der Junge dem Sender CTV. (afp)