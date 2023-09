Herr Paulke, Ihr Sender überträgt die Darts-Weltmeisterschaften aus London seit 2005. Sie waren als Moderator von Beginn an dabei. Die Beachtung dieses Ereignisses ging immer nach oben. In den letzten fünf Jahren sogar steil. Wie kommt das bei Ihnen selbst an?

Elmar Paulke: Man merkt das an vielem. Wir hatten schon in der Vorrunde Rekordwerte. Und dann sind plötzlich viele der klassischen Medien drauf gegangen. Bild und Spiegel - RTL und "Heute" berichten in den 19-Uhr-Nachrichten. Es befassen sich plötzlich alle damit. Sie sprechen die Spielernamen teilweise noch falsch aus, aber sie haben es auf dem Schirm. Das ist stärker als im letzten Jahr, als man es erst in Halbfinale und Finale gemerkt hat. Es wächst. Es wächst und wächst.

Durch was zeichnet sich die aktuelle Weltmeisterschaft aus, die heute Abend ihren Sieger finden wird?

Elmar Paulke: Das ist echt eine coole WM, die noch einmal eine neue Qualität gewonnen hat. Es ist Wahnsinn, was sie hier spielen. Und das merken wir auch an den Quoten. Schon im Viertelfinale hatten wir 840 000 Zuschauer im Schnitt. Wir hatten in der Zielgruppe über acht Prozent Marktanteil, und das über vier Stunden. Wir haben normalerweise in unserem Sender einen Schnitt in der Zielgruppe von 1,6 Prozent.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Sie waren vor 2005 vor allem als Tennis- und Golf-Journalist bekannt. Wurden Sie nicht belächelt, als Sie damit begonnen haben, Darts wie einen richtigen Sport zu übertragen und zu kommentieren?

Elmar Paulke: Absolut. Auch von Kollegen bin ich belächelt worden. Sie dachten: Ist das überhaupt Sport? Was macht der da? Will der jetzt auf einem neuen Feld steil gehen? Die Wahrheit ist aber, dass keiner wusste, was kommen wird. Es waren auch null Erwartungen da seitens des Senders, was die Quoten betraf. Da war kein Plan dahinter. Das war ein Versuch, man wollte einfach sehen, was passiert. Dafür bin ich auch im Hause Sport 1 belächelt worden. Immer mit den gleichen Klischees: Dicke Bäuche, und da wird ja viel gesoffen. Es sind teilweise dieselben Kollegen, die mir jetzt schreiben, dass sie jeden Abend dabei sind und sich alles anschauen. Es ist einfach gute Unterhaltung.

Darts ist auf diese Art Ihre persönliche Marke geworden. Stört Sie das?

Elmar Paulke: Das gefällt mir schon, na klar. Ich moderiere öfter mal Tennisturniere, und die Leute, die dann auf mich zukommen und mit mir reden wollen, sind Darts-Fans, weil mich die Leute damit verbinden. Aber das ist o.k. Es macht großen Spaß, Teil der Entwicklung Darts zu sein. Das bin ich geworden, auch weil bei Darts das Phänomen existiert, dass man nicht über einen deutschen Spieler eine Begeisterung ausgelöst hat, sondern dass die Fernsehübertragung am Anfang stand. Das hat es, glaube ich, in keinem anderen Sport so gegeben. Dieses Jahr wurden fast 15 Prozent der Tickets nach Deutschland verkauft. Das ist Wahnsinn.

Wie weit kann die Entwicklung des Darts in Deutschland noch gehen?

Elmar Paulke: Das wird jetzt so noch wachsen. Ich habe das Gefühl, dass Leute, die da waren, wiederkommen, aber den ganz großen Schritt wird es nur mit einem deutschen Top-Spieler geben. Ich glaube sogar Top 5. Der müsste WM-Halbfinale spielen, der müsste ganz vorne dabei sein. Dann würde es einen großen Schritt geben. Der Deutschland-Faktor war immer wichtig. Man hat das ja am Tennis gesehen mit Becker und Graf. Ohne Maske hätte Boxen in RTL nicht funktioniert, ohne Hannawald und Schmidt kein Skispringen, und ohne Schumacher wäre die Formel 1 nicht so geboomt.

Sie begleiten dieses Ereignis über viele Stunden mit ihrem Co-Kommentator Tomas "Shorty" Seyler auf eine Art, die in ihrer Freimütigkeit ein wenig an die Ansager erinnert, die man früher von den klassischen Rummelplätzen kannte.

Elmar Paulke: Wir haben vor langer Zeit angefangen, das Event so zu leben, wie es ist. Den ganzen Abend. Der ist ein bisschen wild, und der ist ein bisschen skurril. Du schaltest ein und denkst: Was ist denn da los? Wir leben das einfach mit. Wir geben Gas, wir haben die Freiheiten von Seiten des Senders. Wir dürfen das. Wir haben nie gesagt: Jetzt hauen wir heute Abend mal einen raus und sind lustig. Das ist gewachsen. Mein Co-Kommentator Shorty Seyler und ich sind einfach so. Wir haben Spaß daran, und die Fans nehmen uns ab, dass es echt ist. Aber eins ist auch wichtig: Sobald es sportlich wichtig wird, sind wir ganz nah am Board dran.

In vielen Sportarten geht es gefühlt immer um Leben oder Tod, um Existenzen und Karriere, um alles oder nichts. Im Darts scheint das anders zu sein. Liegt darin nicht der wahre Reiz dieses Spiels?

Elmar Paulke: Das kann sehr gut sein. Die nehmen sich alle nicht so ernst. Wir Kommentatoren nehmen uns auch nicht ganz so ernst. Ich glaube, das steckt hinter allem. Dass Phil Taylor, der 16-malige Weltmeister, der große Held dieser Tausenden Fans ist, das ist verrückt. Er ist ja kein Held unserer Zeit. Das ist kein Popstar. Bei aller Rivalität, die herrscht, denn es geht um viel, viel Geld, hat Darts diesen Charme.

Zur Person: Elmar Paulke

Elmar Paulke , geboren am 13. März 1970 in Bergisch Gladbach, studierte Sport und Publizistik an der Sporthochschule Köln, arbeitet seit 1998 für Sport 1 (früher DSF). Wurde für seine Reportage über Boris Becker ("I did it my way") im Jahr 2000 mit dem Bayrischen Fernsehpreis ausgezeichnet. Moderiert zum 13. Mal in Folge die Darts-WM aus London.

Sportlich sind die Sensationen bei dieser Weltmeisterschaft ausgeblieben. Die Top-3-Spieler haben das Halbfinale erreicht.

Elmar Paulke: Ja, die großen Jungs sind durchmarschiert. Sie haben halt diese Klasse. Wenn es da zum entscheidenden Moment eines Satzes kommt, dann werfen die ein Triple nach dem anderen. Die spielen das Ding einfach von vorne weg. Das ist eine unglaubliche Konzentrationsleistung und eine ganz große Fähigkeit, die beim einfachen Zuschauen oft unterschätzt wird.

Die Spieler sehen nicht aus wie Asketen. Ist ein Bauch beim Darts vielleicht sogar ein Vorteil. Gibt es Erkenntnisse darüber?

Es liegt tatsächlich daran, dass diese Veranstaltungen fast alle abends stattfinden, bis elf, zwölf Uhr wird gespielt. Die Spieler wollen vor den Matches auch nichts essen, weil sie sich dann nicht wohlfühlen. Und dann essen die danach halt noch. Die haben halt einen schlechten Rhythmus. Und es spielt keine Rolle, ob du zehn Kilo mehr hast oder nicht. Du musst halt fit in der Birne sein. Aber wenn man sich den Nachwuchs ansieht, da fällt es schwer zu sagen: Ist das ein Tennisspieler, ein Golfspieler oder ein Dartsspieler? Das ist eine andere Generation, die achten darauf.

Schade eigentlich.

Elmar Paulke: Ja, Darts muss sich seine Eigenheiten bewahren. Das ist es, was die Zuschauer fasziniert, was sie witzig finden und schräg. Ich hoffe, dass das am Leben bleibt.



Das Gespräch führte Frank Nägele



Das könnte Sie auch interessieren: