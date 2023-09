Freiburg -Kaum hat die Eisdiele wieder offen, gibt es jeden Tag die gleiche Diskussion: Heute schon wieder ein Eis - obwohl es gestern und vorgestern doch erst eins gab? Grundsätzlich ist es völlig in Ordnung, wenn normalgewichtige Kinder jeden Tag eine kleine Kugel Eis essen, sagt Dagmar von Cramm. „Es kommt aber darauf an, ob das die einzige Süßigkeit an dem Tag ist oder nicht“, erklärt die Ernährungsexpertin und Kochbuchautorin. Hat das Kind schon ein sehr zuckerhaltiges Müsli gegessen oder eine süße Limo getrunken, muss es vielleicht nicht noch eine Kugel Schokoladeneis sein.



Kinder sollten bewusst mit Süßem umgehen

Auch von Sahneeis oder Parfait rät sie ab, weil es sehr fetthaltig ist. Gesünder und günstiger ist es meist, Eis einfach selbst machen. „Süße Früchte pürieren, in Formen einfüllen und einfrieren“, sagt von Cramm. Das klappt auch mit Fruchtsaft oder Joghurt.

Grundsätzlich sollten Eltern ihren Kindern beibringen, bewusst mit Süßigkeiten umzugehen, rät die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die Kleinen sollten Süßes und Knabbereien als etwas Besonderes begreifen und genießen. Die Liebe zum Eis kann also durchaus offen zelebriert werden.



Kinder dürfen Süßes mit auswählen

Was sie naschen wollen, das dürfen Kinder gerne auch mitbestimmen. Eltern könnten das Kind zum Beispiel selbst entscheiden lassen, welche Süßigkeiten es am Tag haben möchte oder aus einer gemeinsam zusammengestellten „Wochenration“ auswählen lassen.



Am besten sollten Kinder Süßes nach einer Mahlzeit oder als Zwischenmahlzeit zu sich nehmen. Und natürlich danach das Zähneputzen nicht vergessen.



Vermeiden sollten Eltern auf jeden Fall, Süßigkeiten als Geschenk, Belohnung, zum Beruhigen oder zum Trösten einzusetzen. Sonst bestehe die Gefahr, dass sie auch später in solchen Situationen vermehrt zu Süßem greifen.



