Reutlingen -Eltern haben ihre fünfjährige Tochter nach der Rückkehr aus dem Urlaub am Stuttgarter Flughafen vergessen. Das Mädchen fiel am Montagabend Flughafenmitarbeitern auf, als es allein und orientierungslos umherirrte, wie die Polizei in Reutlingen am Dienstag mitteilte. Trotz wiederholter Durchsagen blieben die Eltern unauffindbar, so dass das Kind zunächst zum Polizeirevier gebracht wurde.



Kurze Zeit später meldete sich die Mutter per Telefon bei den Beamten und klärte ein Missverständnis auf. Die Familie war demnach am Abend aus dem Urlaub zurückgekehrt und hatte die Heimreise mit zwei Autos angetreten.



Dabei gingen sowohl die Mutter als auch der Vater davon aus, dass die Fünfjährige im jeweils anderen Fahrzeug saß. Das Mädchen wurde schließlich wohlbehalten vom Vater abgeholt. (afp)