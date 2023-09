New York -Weil seine Eltern seine geliebte Porno-Sammlung plus Sexspielzeuge in den Müll geworfen haben, verklagt ein Amerikaner diese nun auf 87.000 Dollar Schadensersatz. Der 40-Jährige reichte die Klage vergangene Woche bei einem Gericht in US-Bundesstaat Michigan ein. Das berichten verschiedene US-Medien.



Seine Sammlung, die etwa zwölf Kisten umfasste, soll einen Wert von fast 30.000 Dollar gehabt haben. Kurz nach seinem Auszug 2016 verschwand der umfangreiche Erotik-Posten, die unter anderem von Studios produziert wurde, die nicht mehr existieren.



Und auch wenn sich die Eltern für ihr Verhalten entschuldigten, nahm der Mann keinen Abstand zu seinem Vorhaben, juristische Schritte einzuleiten. „Ich habe dir einen großen Gefallen getan, als ich die ganzen Sachen weggeschmissen habe“, rechtfertigte der Vater in einer E-Mail sein Vorgehen. (red)