London -Der legendäre Popmusiker Elton John hat seinen endgültigen Abschied von der Bühne angekündigt. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in New York kündigte der 70-Jährige an, dass er noch eine „letzte“ Tournee machen werde. Diese Tour um die Welt könne allerdings mehrere Jahre dauern, sagte er. Er werde weiter „kreativ sein“, aber Priorität hätten nun sein Ehemann und seine beiden Kinder.

Elton John, geboren als Reginald Kenneth Dwight in einem feinen Londoner Vorort, ist seit etwa einem halben Jahrhundert im Musikgeschäft erfolgreich. Bislang verkaufte er in seiner Karriere mehr als 250 Millionen Platten. Seine ersten Auftritte hatte er schon mit 15 Jahren in einem Pub, die ersten Hits mit Anfang 20.

Sein Song „Candle in the Wind 1997“, ein Tribut an Prinzessin Diana, mit der ihn eine Freundschaft und das Engagement für HIV-Infizierte verbanden, zählt zu den bestverkauften Aufnahmen überhaupt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Seit 1993 ist Elton John mit seinem heutigen Ehemann David Furnish zusammen. Sie heirateten 2014, am ersten Tag, an dem Ehen zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern in Großbritannien möglich wurden, und leben heute mit zwei Söhnen von Leihmüttern in Los Angeles. (dpa, afp)