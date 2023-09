Lille/Lion -Die Schweiz hat im vierten Anlauf zum ersten Mal die K.o.-Runde einer Fußball-Europameisterschaft erreicht. Durch ein 0:0 gegen Frankreich sicherten sich die Eidgenossen am Sonntag in Lille Platz zwei der Gruppe A hinter dem Gastgeber.



Rumäniens Alexandru Matel und Albanien Andi Lila AP

Albanien darf als Gruppendritter auf das Achtelfinale hoffen. Beim 1:0 (1:0) gegen Rumänien erzielte in Lyon Mittelstürmer Armando Sadiku in der 43. Minute das erste Tor für den EM-Debütanten. Albanien mit dem Kölner Bundesligaprofi Mergim Mavraj kann mit drei Punkten als einer der vier besten Gruppendritten in die nächste Runde einziehen. (dpa)