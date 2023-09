Wiesbaden -Das Bundeskriminalamt (BKA) sucht nach Aufnahmen der Ausschreitungen vor dem ersten Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft am Sonntag im französischen Lille.

Vor dem Spiel gegen die Ukraine sei es zu „gewaltsamen Ausschreitungen mutmaßlich deutscher Hooligans“ gekommen, teilte das BKA am Dienstag mit. Zur Aufklärung würden Film- und Videoaufnahmen von Augenzeugen gesucht. Die Aufnahmen können im Internet auf dem Portal www.bka-hinweisportal.de elektronisch zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt auch für alle künftigen Spiele der Fußball-EM.

Seit 1998 kontrolliert das BKA Verdächtige bei Sportveranstaltungen

Das BKA koordiniert nach eigenen Angaben die Ermittlung nach unbekannten deutschen Tatverdächtigen, die bei Sportgroßveranstaltungen im Ausland an gewalttätigen Ausschreitungen beteiligt sind.

Bei der EM war es in den vergangenen Tagen zum Teil zu schweren Ausschreitungen von Fußballfans gekommen.

Am Rande der Partie zwischen England und Russland in Marseille lieferten sich teilweise betrunkene Fans am Wochenende wahre Straßenschlachten. (afp)