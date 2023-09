Nach 36 EM-Übertragungen im Fernehen führen die Spiele von Weltmeister Deutschland wie erwartet die TV-Hitliste an. 27,34 Millionen Fußball-Fans verfolgten im ZDF das 0:0 gegen Polen. Den höchsten Marktanteil mit 78,5 Prozent gab es beim 1:0-Sieg gegen Nordirland in der ARD. Auch das 2:0 gegen die Ukraine sahen mit 26,57 Millionen fast zwei Drittel aller Fernsehgucker an diesem Abend.

Das bestgesehene Spiel ohne deutsche Beteiligung war die Auftaktpartie zwischen Gastgeber Frankreich und Rumänien, 15,47 Millionen Zuschauer sahen das mühsame 2:1 der Équipe Tricolore. Ebenfalls stark: Der 1:0-Sieg der Italiener gegen die hochgehandelten Belgier im ersten Spiel der Gruppe E (13.27 Millionen) oder auch das Sensations-Unentschieden der Isländer gegen Portugal (12,29 Millionen).

TV-Sender Sat.1, der sich die Rechte an den Parallel-Begegnungen des letzten Spieltags gesichert hatte, übertrug die Partie mit den wenigsten Zuschauern: Zeitgleich mit dem DFB-Team, wollten nur 290.000 Menschen Polens 1:0 gegen Nordirland im Privatfernsehen sehen. Mit Ausnahme der Spiele Russland gegen Wales und Italien gegen Irland, konnte Sat.1 nie die zehn Prozent-Hürde beim Marktanteil nehmen, den schwächsten Anteil der öffentlich-rechtlichen Sender verzeichnete das Spiel zwischen Albanien und der Schweiz mit 21,9 Prozent und 5,23 Millionen Zuschauern. (cbo mit sid)

