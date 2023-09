Marseille -Ihre Augen strahlten wie die kleiner Kinder. Handys wurden gezückt, Fotos geschossen, Erinnerungen abgespeichert. Als die albanische Nationalmannschaft den Rasen des ausverkauften Stade Vélodrome am Mittwochabend zum ersten Mal betrat, hatte das viel von kindlicher Freude. Zum ersten Mal für eine Europameisterschaft qualifiziert konnten und wollten Albaniens Mannen ihre Begeisterung vor dem Spiel gegen Gastgeber Frankreich kaum verbergen - unabhängig vom Ausgang.



Doch am Ende war die Enttäuschung dann doch unfassbar groß. Weil der Außenseiter beim 0:2 gegen den großen Favoriten so nah dran war am Punktgewinn. Aber die Franzosen gewannen erneut dank zweier später Tore von Antoine Griezmann und Dimitri Payet und zogen so vorzeitig in die nächste Runde ein. Die Erkenntnis des Abends: Der EM-Gastgeber entwickelt sich allmählich zum Gedulds-Experten.



Startelf-Debüt für Bayerns Coman

Im Auftaktspiel gegen Rumänien hatte Dimitri Payet in der 89. Minute den Siegtreffer zum 2:1 erzielt. Nun also wieder so eine späte Entscheidung. „Das ist kein Zufall“, sagte Nationaltrainer Didier Deschamps zu den späten Toren. „Uns ist das schon in der Vorbereitung ein paar Mal gelungen. Die Jungs machen einfach immer weiter und weiter und belohnen sich am Ende dafür.“



Deschamps hatte bei seiner Rückkehr nach Marseille - mit Olympique gewann der ehemalige Weltklasse-Sechser sowohl als Spieler als auch als Trainer den französischen Meistertitel - zwei Änderungen im Vergleich zum Rumänien-Spiel parat: Die Flügelzange Anthony Martial auf der linken und Kingsley Coman auf der rechten Seite durfte von Beginn an ran. Paul Pogba und Antoine Griezmann mussten sich zunächst mit einem Bank-Platz begnügen.



Das junge Offensivduo hatte seine Momente, am Ende scheiterte das Experiment aber. Der 20 Jahre alte Martial blieb glücklos, musste zur Pause für Paul Pogba weichen. Sein gleichaltriger Gegenpart vom FC Bayern München verließ später für den Torschützen Griezmann ebenfalls das Feld.



Zur Halbzeit musste Frankreich froh sein, dass Albanien sehr selbstbewusst, aber nicht clever genug agierte. Die Gastgeber spielten zeitweise zu zappelig und erlaubten es dem EM-Neuling, offensiv sein Glück zu suchen. Das Team von Nationaltrainer Giovanni de Blasi erspielte sich gute Möglichkeiten. „Wir haben wieder ein bisschen gebraucht, bis wir in Gang gekommen sind“, erklärte Frankreichs Dimitri Payet. „Albanien hat das gut gespielt.“ Frankreich geriet unter Druck.



Griezmann und Payet treffen

Nach dem Seitenwechsel probierte es das Deschamps-Team offensiv dann aber wie wildgeworden. Mittelfeld-Star Pogba hätte nach 50 Minuten für die Führung sorgen können, sein Dropkick nach Payet-Vorlage landete ein paar Zentimeter über dem Tor. Kurz darauf dann Angst und Bange bei den französischen Fans: Der Albaner Ledian Memushaj bugsierte den Ball an den Pfosten. Es war die einzige albanische Chance im zweiten Spielabschnitt. „Wir hätten in der ersten Halbzeit eine unsere Möglichkeiten nutzen müssen“, meinte Albaniens Coach Giovanni de Blasi, der am Ende immerhin die Erkenntnis mitnehmen konnte, dass „wir Frankreich vor große Probleme gestellt haben. Darauf sollten wir stolz sein“.

Das Spiel entwickelte sich in Hälfte zwei zum Raunen auf den Rängen am laufenden Band: Frankreich rannte an. Nach 69. Minuten köpfte Olivier Giroud den Ball an den Außenpfosten, zuvor hatte er schon ein paarmal knapp verpasst. Die blau-weißen Anhänger mussten wieder solch eine Zitterpartie wie gegen Rumänien befürchten.



Mit den Einwechslungen von Offensiv-Ass Antoine Griezmann und André-Pierre Gignac, früher bei Olympique Marseille unter Vertrag, wollte Nationaltrainer Didier Deschamps für das entscheidende Tor sorgen. Und das klappte tatsächlich: Griezmann traf in der 90. Minute per Kopf zum zweiten Sieg und sicherte den Franzosen damit den Einzug in die nächste Runde.



„Wir haben die Geduld bewahrt, das war entscheidend“, sagte Deschamps. Rumänien-Torschütze Dimitri Payet setzte in der Nachspielzeit mit seinem Konter zum 2:0 sogar noch einen drauf. „Albanien hat viel Charakter gezeigt“, meinte Frankreichs Abwehrmann Adil Rami, der den Treffer von Griezmann per Flanke vorbereitet hatte, „aber unsere Anstrengungen haben sich am Ende zum Glück wieder ausgezahlt.“