Berlin -Sollte die Fußball-Nationalelf Europameister werden, wird sie am Montagmittag auf der Fanmeile am Brandenburger Tor erwartet. Der DFB habe angeboten, im Falle eines Sieges mit der Mannschaft nach Berlin zu kommen, „und natürlich sind wir gerne Gastgeber“, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Mittwoch.

Fest in Berlin nur bei EM-Sieg

Bevor der Bühnenaufbau in Auftrag gegeben wird, wartet der Senat aber das Halbfinale an diesem Donnerstag gegen Frankreich ab. Sollte das Team den Einzug ins Finale verpassen oder nur Vize-Europameister werden, fällt die Party am Brandenburger Tor nämlich aus. Dann geht der DFB wohl nach Frankfurt.

Nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft vor zwei Jahren war die Nationalelf um Joachim Löw von rund einer Million Fans am Brandenburger Tor gefeiert worden. Die Spieler selbst lieferten eine bühnenreife Show ab, in Erinnerung blieb etwa der „Gaucho-Tanz“ von Miroslav Klose, André Schürrle, Shkodran Mustafi, Mario Götze, Roman Weidenfeller und Toni Kroos.

Helene Fischer hatte ihren Song „Atemlos“ extra für die Siegesfeier umgetextet und sang: „Spür’, was Fußball mit uns macht.“ Ob die Sängerin auch diesmal auftreten würde, ist bislang nicht bekannt.

