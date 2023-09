Paris -Nicht wenige fragten sich, woher Fernando Santos seine Zuversicht nahm, als er nach dem Gruppenspiel gegen Österreich in Paris verkündete, er würde erst am 11. Juli wieder nach Hause fahren und dann würde es dort eine große Party für ihn geben. Seinen Geburtstag meinte der portugiesische Trainer nicht, der ist am 10. Oktober, er sprach allen Ernstes vom Gewinn der Europameisterschaft mit Portugal. Gerade hatte man ein mageres 0:0 erreicht, zuvor nur ein 1:1 gegen Island. Einen wirklichen europäischen Champion stellte man sich anders vor.

Inzwischen steht Portugal heute in Lyon gegen Wales tatsächlich vor dem Einzug in das Finale am Sonntag, und auch wenn die Hürden bisher nicht allzu hoch waren, wurde deutlich, dass den Worten von Santos eine gewisse Substanz zugrunde lag. Wirklich gut gespielt hat sein Team noch kein einziges Mal, aber es hat sich durchgebissen. Im Achtelfinale gegen Kroatien mit einem Tor von Ricardo Quaresma in der 117. Minute, im Viertelfinale gegen Polen mit einem unglaublich souveränen Elfmeterschießen.

Vom zweiten Spiel an taumelte die Mannschaft nach dem Island-Schock am Abgrund entlang, jedes Gegentor konnte bereits das Aus bedeuten. Doch dieses Tor fiel nicht, und wenn doch, waren die Portugiesen in der Lage zu kontern, gleich drei Mal beim 3:3 gegen Ungarn, dann im Viertelfinale gegen Polen nach Robert Lewandowskis Treffer in der zweiten Minute.

Wirklich prekäre Momente hatten sie nur wenige zu überstehen. Den Lattenschuss von Ungarns Akos Elek kurz nach Cristiano Ronaldos Tor zum 3:3, zwei Kopfbälle des Kroaten Domagoj Vida, viel mehr war nicht.

Ronaldo wirkt müde

Es ist nicht leicht, gegen diese Portugiesen zu gewinnen, zudem besteht immer noch die Möglichkeit, dass sie irgendwann auch mal besser spielen. Das gilt vor allem für Cristiano Ronaldo, der in Frankreich kaum dem Spieler ähnelt, den man von vielen Partien mit Real Madrid kennt, und der trotz seiner zwei Tore gegen Ungarn bisher die Enttäuschung des Turniers ist − von der einen Seite betrachtet. Von deren anderen, nämlich der seines Trainers, gibt es nichts auszusetzen. „Für mich ist nicht wichtig, was er in Madrid macht“, sagte Santos, „für mich zählt, was er der Selecção gibt.“ Und da sei er beispielhaft, „ein echter Kapitän“. Er wirkt ein bisschen müde, der Angreifer von Real Madrid, was kein Wunder ist. Bis auf eine kurze Verletzungsphase hat er alle Spiele von Real Madrid komplett bestritten, gut doppelt so viele wie Klubkollege Gareth Bale, sein heutiger Widersacher im walisischen Team.

Auch in Frankreich ist er neben Pepe und Torwart Rui Patrício einer von drei Spielern, die jede Minute auf dem Platz waren. Ansonsten hat Santos munter durchgewechselt, außer Abwehrmann Bruno Alves kamen alle Feldspieler zum Einsatz. „Rotation ist wichtig bei so einem Turnier“, sagt der 61-Jährige. Nicht aber für Ronaldo, von dem bei dieser EM vor allem die vielen verpassten Chancen, die technischen Fehler und die Wutausbrüche im Gedächtnis blieben. 39 Mal hat er aufs Tor geschossen, 17 Mal mehr als Kevin De Bruyne, der nächste in dieser Kategorie, nur zwei Bälle waren drin.

Allerdings hat er auch, weniger beachtet, acht Vorlagen zu guten Chancen seiner Teamkollegen gegeben, doppelt so viele wie der als Mannschaftsspieler gerühmte Bale. Anders als der Waliser redet er kaum, die Pressekonferenzen meidet er, kommuniziert höchstens per Instagram oder direkt mit den Fans, wie am Montag beim Training, als er ein Mikrofon nahm und erklärte: „Wir haben noch nichts gewonnen, aber wir sind stolz und dankbar.“

Portugiesische Trutzburg

Den Portugiesen ist sehr wohl bewusst, wie ihr Auftritt in Europa und auch in der Heimat gesehen wird, passt er doch so gar nicht zur fußballerischen Tradition des Landes. Dessen Teams spielten oft bezaubernden Fußball, in den Sechzigern mit Eusébio und Mário Coluna, in den Achtzigern mit Paulo Futre, Fernando Chalana und Rui Jordão, später mit Luis Figo, Rui Costa, Paulo Sousa und dann Ronaldo.

In Marcoussis vor den Toren von Paris haben die Portugiesen eine wahre Trutzburg errichtet, und ihre Verlautbarungen erinnern verblüffend an jene von Otto Rehhagel beim denkwürdigen Europameisterschaftsturnier 2004, als der betagte deutsche Trainer mit seinen Griechen und einer rigorosen Mauertaktik Gastgeber Portugal im Finale bezwang.

„Wir wissen, dass wir kritisiert werden, aber das stört uns nicht“, sagte der 18-jährige Renato Sanches nach dem Viertelfinale gegen Polen. „Wir sind nicht hier, um hübsch oder hässlich zu spielen, sondern um ins Finale zu kommen und dies zu gewinnen“, erklärte Coach Santos, um etwas sachlicher hinzuzufügen: „Ich glaube nicht, dass sich der portugiesische Fußball italianisiert, aber wir fügen unserem technischen Stil einen gewissen Pragmatismus hinzu.“

Dass auch die Spieler diese Argumentation beherrschen, bewies Mittelfeldmann Danilo: „Ich bin lieber hier und spiele schlecht, als gut zu spielen und zu Hause zu sein.“ Auch ihm wäre es allerdings genehm, wenn nicht immer Verlängerung oder Elfmeterschießen zur Rettung herhalten müssten: „Wir haben noch nicht unseren besten Fußball gezeigt, das motiviert uns.“ Was durchaus als Drohung an künftige Gegner verstanden werden kann.

