Paris -Seit dem 12. Dezember 2015 ist klar, wie die Gruppenphase der Europameisterschaft 2016 ablaufen wird. 36 Spiele wird es in der Gruppenphase geben, ehe die besten 16 Mannschaften ab dem Achtelfinale in der Ko-Phase aufeinandertreffen.

Ab dem 10. Juni wird in Frankreich der Fußball-Europameister ausgespielt

Erstmals spielen 24 Teams um den Coupe Henri-Delauna

Der Gastgeber eröffnet das Turnier, Deutschland spielt zuerst gegen die Ukraine

Hier gibt finden Sie alle Partien und Gruppen in der Übersicht

Insgesamt braucht es 52 Spiele, ehe der Europameister 2016 ermittelt ist. Noch nie gab es mehr Partien bei einer EM, denn erstmals sind 24 statt der bisherigen 16 Teams dabei. Gespielt wird in sechs vierer Gruppen, die beiden Gruppenersten sind für das Achtelfinale qualifiziert, auch die vier besten Gruppen-Dritten dürfen in die Endrunde.

Den Auftakt machen am 10. Juni Gastgeber Frankreich und Außenseiter Rumänien, 81.000 Zuschauer werden im französischen Nationalstadion Stade de France dabei sein. Wir haben Ihnen alle Gruppen und Spiele zusammengestellt, hier finden Sie den Spielplan auch als PDF zum Download.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

EM 2016: Spielplan Gruppe A

dpa

Fr, 10. Juni 2016, 21 Uhr in Paris: Saint-Denis: Frankreich - Rumänien

Sa, 11. Juni 2016, 15 Uhr in Lens: Albanien - Schweiz

Mi, 15. Juni 2016, 18 Uhr in Paris: Rumänien - Schweiz

Mi, 15. Juni 2016, 21 Uhr in Marseille: Frankreich - Albanien

So, 19. Juni 2016, 21 Uhr in Lille: Schweiz - Frankreich

So, 19. Juni 2016, 21 Uhr in Lyon: Rumänien - Albanien

EM 2016: Spielplan Gruppe B

dpa

Sa, 11. Juni 2016, 18 Uhr in Bordeaux: Wales - Slowakei

Sa, 11. Juni 2016, 21 Uhr in Marseille: England - Russland

Mi, 15. Juni 2016, 15 Uhr in Lille: Russland - Slowakei

Do, 16. Juni 2016, 15 Uhr in Lens: England - Wales

Mo, 20. Juni 2016, 21 Uhr in Saint-Étienne: Slowakei - England

Mo, 20. Juni 2016, 21 Uhr in Toulouse: Russland - Wales

EM 2016: Spielplan Gruppe C

Die deutsche Gruppe C mit der Ukraine, Polen und Nordirland. imago/Jan Huebner

So, 12. Juni 2016, 18 Uhr in Nizza: Polen - Nordirland

So, 12. Juni 2016, 21 Uhr in Lille: Deutschland - Ukraine

Do, 16. Juni 2016, 18 Uhr in Lyon: Ukraine - Nordirland

Do, 16. Juni 2016, 21 Uhr in Paris: Saint-Denis: Deutschland - Polen

Di, 21. Juni 2016, 18 Uhr in Marseille: Ukraine - Polen

Di, 21. Juni 2016, 18 Uhr in Paris: Nordirland - Deutschland

EM 2016: Spielplan Gruppe D

dpa

So, 12. Juni 2016, 15 Uhr in Paris: Türkei - Kroatien

Mo, 13. Juni 2016, 15 Uhr in Toulouse: Spanien - Tschechien

Fr, 17. Juni 2016, 18 Uhr in Saint-Étienne: Tschechien - Kroatien

Fr, 17. Juni 2016, 21 Uhr in Nizza: Spanien - Türkei

Di, 21. Juni 2016, 21 Uhr in Bordeaux: Kroatien - Spanien

Di, 21. Juni 2016, 21 Uhr in Lens: Tschechien - Türkei

EM 2016: Spielplan Gruppe E

dpa

Mo, 13. Juni 2016, 18 Uhr in Paris: Saint-Denis: Irland - Schweden

Mo, 13. Juni 2016, 21 Uhr in Lyon: Belgien - Italien

Fr, 17. Juni 2016, 15 Uhr in Toulouse: Italien - Schweden

Sa, 18. Juni 2016, 15 Uhr in Bordeaux: Belgien - Irland

Mi, 22. Juni 2016, 21 Uhr in Lille: Italien - Irland

Mi, 22. Juni 2016, 21 Uhr in Nizza: Schweden - Belgien

EM 2016: Spielplan Gruppe F

dpa

Di, 14. Juni 2016, 18 Uhr in Bordeaux: Österreich - Ungarn

Di, 14. Juni 2016, 21 Uhr in Saint-Étienne: Portugal - Island

Sa, 18. Juni 2016, 18 Uhr in Marseille: Island - Ungarn

Sa, 18. Juni 2016, 21 Uhr in Paris: Portugal - Österreich

Mi, 22. Juni 2016, 18 Uhr in Lyon: Ungarn - Portugal

Mi, 22. Juni 2016, 18 Uhr in Paris: Saint-Denis: Island - Österreich

EM 2016: Achtelfinale

Sa, 25. Juni 2016, 15 Uhr in St-Etienne: Zweiter Gruppe A - Zweiter Gruppe C

Sa, 25. Juni 2016, 18 Uhr in Paris: Sieger Gruppe B - Dritter Gruppe A/C/D

Sa, 25. Juni 2016, 21 Uhr in Lens: Sieger Gruppe D - Dritter Gruppe B/E/F

So, 26. Juni 2016, 15 Uhr in Lyon: Sieger Gruppe A - Dritter Gruppe C/D/E

So, 26. Juni 2016, 18 Uhr in Lille: Sieger Gruppe C - Dritter Gruppe A/B/F

So, 26. Juni 2016, 21 Uhr in Toulouse: Sieger Gruppe F - Zweiter Gruppe E

Mo, 27. Juni 2016, 18 Uhr in Saint-Denis: Sieger Gruppe E - Zweiter Gruppe D

Mo, 27. Juni 2016, 21 Uhr in Nizza: Zweiter Gruppe B - Zweiter Gruppe F

EM 2016: Viertelfinale

Do, 30. Juni 2016, 21 Uhr in Marseille: Sieger AF 1 - Sieger AF 3

Fr, 1. Juli 2016, 21 Uhr in Lille: Sieger AF 2 - Sieger AF 6

Sa, 2. Juli 2016, 21 Uhr in Bordeaux: Sieger AF 5 - Sieger AF 7

So, 3. Juli 2016, 21 Uhr in Saint-Denis: Sieger AF 4 - Sieger AF 8

EM 2016: Halbfinale

Mi, 6. Juli 2016, 21 Uhr in Lyon: Sieger VF 1 - Sieger VF 2

Do, 7. Juli 2016, 21 Uhr in Marseille: Sieger VF 3 - Sieger VF 4

EM 2016: Finale

So, 10. Juli 2016, 21 Uhr in Saint-Denis: Sieger HF 1 - Sieger HF 2