Die Ukraine ist als erste Mannschaft bei der Fußball-EM ausgeschieden. Das 0:0 der Polen gegen Weltmeister Deutschland besiegelte das Scheitern des Co-Gastgebers der zurückliegenden Endrunde in der Vorrunde.



Ausgangslage nach dem zweiten Spieltag

Die Ausgangslage für die Qualifikation zum EM-Achtelfinale nach dem zweiten Spieltag in der Gruppe C:



Deutschland: Der Einzug in die nächste Runde ist mit 4 Punkten noch nicht gesichert, Platz drei schon. Ein Remis gegen Nordirland garantiert den Einzug ins Achtelfinale, bei Niederlage muss die DFB-Elf einer der vier besten Dritten werden.



Polen: Polen ist mit 4 Punkten ebenfalls sicher Gruppendritter, aber auch noch nicht in der nächsten Runde. Ein Unentschieden gegen die Ukraine reicht zum Einzug ins Achtelfinale, selbst eine Niederlage kann noch den zweiten Platz bringen.



Nordirland: Mit dem ersten EM-Sieg der Geschichte und drei Punkten auf dem Konto ist der dritte Platz sicher, ein weiterer Punkt würde die Chancen erhöhen. Bei einem Sieg gegen Deutschland ist das Achtelfinale erreicht.



Ukraine: Null Punkte, null Tore - da sind alle Chancen aufs Weiterkommen dahin. Auch ein Sieg gegen Polen im letzten Spiel hilft den Ukrainern nicht mehr auf Rang drei, da der direkte Vergleich gegen die Nordiren verloren ging.

Nach den Niederlagen gegen die deutsche Auswahl und Nordirland (jeweils 0:2) steht die Ukraine als Letzter der Gruppe C fest. Da bei Punktgleichheit der direkte Vergleich zählt, können die Ukrainer auch bei einem Sieg gegen Polen am Dienstag in Marseille (18.00 Uhr) nicht mehr an den Nordiren vorbeiziehen.



Polen und Deutschland sind bereits aufgrund ihrer Punktzahl außer Reichweite. Trainer Michail Fomenko hatte seine Spieler bereits direkt nach der Niederlage am Donnerstag gegen die Nordiren für das Scheitern verantwortlich gemacht.



„Die Spieler haben nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir waren mental nicht auf der Höhe“, sagte der Coach: „Wenn alle Spieler die Dinge so umgesetzt hätten, wie es ihre Pflicht gewesen wäre, hätten wir es geschafft.“