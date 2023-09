Fehler passieren in jedem Job - auch im Journalismus. Dann kommt es vor allem darauf an, wie man damit umgeht. Dem ZDF ist das am Samstag besonders gut gelungen. Vor dem EM-Spiel Albanien gegen die Schweiz (1:0) hat der Sender ein Bild zur Ankündigung getwittert. Anstelle der Schweizer Flagge war darauf allerdings die Flagge der Slowakei zu sehen.

Lange hat es nicht gedauert, bis das ZDF den Fehler bemerkte. Anschließend twitterten die Redakteure jedoch nicht nur ein Bild mit den richtigen Flaggen und einer Entschuldigung, sondern auch einen humorigen Kommentar.

„Sheldon Cooper würde uns einen Kopf kürzer machen“, schrieben sie dort. Damit ist der gleichnamigen Charakter aus der bekannten amerikanischen Nerd-Serie „Big Bang Theory“ gemeint, der dort Youtube-Videos mit dem Titel „Spaß mit Flaggen“ produziert. Der Physiker wird immer besonders garstig, wenn jemand sich nicht gut mit Nationalflaggen auskennt. (red)