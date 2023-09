Es nicht vieles glücklich verlaufen im Bereich der großen Sportorganisationen, die die bedeutendsten Veranstaltungen organisieren. Der Weltfußballverband (Fifa) schickt seine Weltmeisterschaften 2018 und 2022 in einer korruptionsumwitterten Doppelvergabe nach Russland und Katar ins Exil. Das Internationale Olympische Komitee lässt gleich drei Mal seine Spiele hintereinander in Asien austragen: Pyeongchang 2018, Tokio 2020, Peking 2022. Und die Europäische Fußball-Union Uefa weicht gleich völlig von allen Traditionen ab und trägt 2020 ein EM-Fußballturnier über den gesamten europäischen Kontinent verstreut aus.

Die Gigantomanie kostet jedes Turnierflair: Gespielt wird in 13 Städten von Baku im Osten bis Bilbao im Westen. Jede der sechs Gruppen trägt ihre Partien in zwei Spielorten aus. Ein Viertelfinalsieger muss zu seinem Halbfinale eilig über drei Zeitzonen aus Aserbaidschan nach London fliegen.

Die Idee stammt von Michel Platini. Natürlich. Der Franzose pflegte Karriere zu machen dank seines vorgeblichen Charakters als Fußballromantiker. Tatsächlich hat er bis zu seiner Verbannung als pragmatischer Machtmensch regiert: Es gab für das Turnier keinen tauglichen Bewerber, weil die Uefa selbst nur noch ein halbes Dutzend Länder in der Lage sieht, ihre auf 24 Teams aufgeblähte Endrunde, für die sich fast jedes zweite der 55 Mitglieder qualifiziert, zu organisieren.

Zum Wohl der Kleinen

Zudem hat Platini seine Mehrheiten nach dem alten Vorbild von Joseph Blatter stets in den kleinen Ländern zusammengekratzt. Denen ist er daher besonders zu Diensten: Erst hat er ihnen die Zugangsrechte zu den europäischen Klubwettbewerben erleichtert, dann die zu den Europameisterschaften, nun auch zu zumindest Teilen von deren Austragungsrechten. Bei dieser EM nun dürfen Länder einen Spielort stellen, die nie ein ganzes Turnier stemmen könnten.

Während Platini das Projekt als große Jubiläumsausgabe zum 60. Geburtstag der Europameisterschaft verkauft, zeigt die paneuropäische EM eher, welchen Risiken der Sport ausgesetzt ist, wenn ihn die Funktionäre als Geisel nehmen, als Vehikel zur Macht und zum Machterhalt. Sein Projekt zum Wohle kleiner Fußballnationen setzte Platini 2012 durch, 2015 wurde er dann wiedergewählt. Für alle Ämter im Fußball gesperrt, ist Platini allerdings wegen anderer Vergehen.

Die Deutschen beschränkten sich auf konkludente Zustimmung, weil sie ihre eigene Agenda verfolgten. 2020 drehen sie noch nicht am ganz großen Rad: München bekommt Vorrundenspiele und ein Viertelfinale. Aber ein Deal verhalf England zu beiden Halbfinals und dem Endspiel in Wembley − im Gegenzug soll der Verband ihrer Majestät den Deutschen 2018 zur nächsten ordentlichen Europameisterschaft verhelfen, dem Turnier 2024. Das will zwar niemand offen eingestehen, gilt aber als ziemlich schlecht gehütetes Geheimnis.

Das Riesenprojekt sorgt nicht nur für riesen Reisespesen, sondern bahnt weitere riesen Seltsamkeiten an. Weil natürlich die Länder, die einen Spielort haben, möglichst auch einige Partien dort austragen sollen, falls sie sich qualifizieren, würden im schlimmsten Fall 13 Länder den sechs Gruppen schon vorher zugeordnet. Brachte der frühere Fifa-Mann Joseph Blatter neulich mal Zweifel an der Aufrichtigkeit von Auslosungen auf, so begegnet ihm die Uefa mit ihrem 2020-Turnier auf ihre Weise: Zu losen ist da nicht mehr viel.

Aus dem Pool der 16 Schwächsten

Zu den sportlichen Eigenwilligkeiten haben sich die Uefa-Leute um Platini noch einige weitere Clous einfallen lassen, die wohl erst für Erregung sorgen, wenn es so weit ist. Also wenn es zu spät ist. So will es der Qualifikationsmodus, dass die 55 Nationalmannschaften der Uefa auf zehn Gruppen aufgeteilt werden, aus denen sich die besten zwei Teams qualifizieren. So weit, so gut. Die übrigen vier Teilnehmer für das 24er Feld allerdings zieht die Uefa aus den vier Divisionssiegern ihrer ebenfalls nach Maßgabe Platinis neugegründeten Nationenliga. Das birgt ordentlich Zündstoff, denn es verhilft einem Land aus dem Pool der 16 schwächsten Mannschaften des Kontinents, den Gibraltars, Zyperns oder Liechtensteins zu einem EM-Startplatz. Was die Holländer sagen, sollten sie wieder in der Qualifikation scheitern, lässt sich schon jetzt ausmalen.

Dass dann erneut Gruppendritte 2020 nach Wartezeiten irgendwie nach Abschluss der Vorrunde auf das Achtelfinale verteilt werden, könnte unter Umständen dann gar nicht mehr zum größten Aufreger dieses Platini-Gedächtnisturniers geraten. Unter einem neuen Präsidenten jedenfalls wird die Uefa sich dann in ihrer Vorstandssitzung im Dezember an die Arbeit machen, die weiteren Feinheiten dieses Mammutprojektes zwischen Amsterdam, Baku, Bilbao, Brüssel, Budapest, Bukarest, Dublin, Glasgow, Kopenhagen, München, Rom und St. Petersburg auszuarbeiten. Das wird alles sehr lustig.