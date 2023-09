Evian -Antonio Rüdiger verpasst die Fußball-Europameisterschaft in Frankreich – im ersten Training nach der Ankunft der deutschen Nationalmannschaft im Teamquartier in Evian zog sich der Innenverteidiger einen Kreuzbandriss zu. Der Ausfall trifft Bundestrainer Joachim Löw empfindlich, schließlich galt Rüdiger als derjenige, der den nach einer Wadenverletzung noch nicht einsatzbereiten Mats Hummels mindestens im ersten EM-Spiel der DFB-Elf am Sonntag (21 Uhr) gegen die Ukraine ersetzen sollte.

Gut möglich, dass Löw nun einen Spieler nachnominiert – vor dem ersten Spiel ist ihm das erlaubt. Als Marco Reus im letzten Augenblick für die WM 2014 ausfiel, überraschte der Bundestrainer, indem er statt des Stürmers den Verteidiger Shkodran Mustafi ins Aufgebot berief. Sollte Löw nun aber einigermaßen positionsgetreu nachnominieren, dann dürften folgenden Kandidaten zur engen Auswahl gehören:

Sebastian Rudy

(26/TSG Hoffenheim/11 Länderspiele)

Sebastian Rudy. Bongarts/Getty Images

Der Defensiv-Allrounder gehörte zum vorläufigen deutschen EM-Aufgebot, er war einer der vier Spieler, die Löw aus dem Kader strich. Rudy wäre zwar kein direkter Ersatz für Rüdiger – ein Innenverteidiger ist der Hoffenheimer nicht. Allerdings ist noch immer unklar, wer am Sonntag auf rechten Abwehrseite spielen wird. Kandidaten sind Benedikt Höwedes und Joshua Kimmich. Sollte Rudy ins Aufgebot rücken, würde womöglich Höwedes oder Kimmich im Abwehrzentrum an der Seite von Jerome Boateng auflaufen und Rudy rechts verteidigen.

Jonathan Tah

(20/Bayer 04 Leverkusen/1 Länderspiel)

Jonathan Tah. AFP

Der Innenverteidiger von Bayer 04 Leverkusen debütierte im März beim 2:3 gegen England in der Nationalmannschaft. Er hat eine hervorragende Saison im Trikot der Werkself hinter sich und wäre ein direkter Ersatz für Rüdiger. Das Saisonfinale verpasste Tah allerdings wegen einer Lebensmittelvergiftung. Und zum vorläufigen Aufgebot gehörte er nicht.

Matthias Ginter

(22/Borussia Dortmund/9 Länderspiele)

Matthias Ginter. Bongarts/Getty Images

Einer von drei Feldspielern, die 2014 in Brasilien ohne Einsatz Weltmeister wurden. Nach einem verkorksten ersten Jahr in Dortmund steigerte sich der ehemalige Freiburger in der vergangenen Saison und präsentierte sich sehr ordentlich – ob als Rechtsverteidiger oder im Abwehrzentrum. Konnte im Trikot der Nationalmannschaft allerdings nur selten überzeugen. Kam in der EM-Qualifikation viermal zum Einsatz, absolvierte sein bislang letztes Länderspiel im März beim 4:1-Sieg gegen Italien – wurde da allerdings erst fünf Minuten vor Spielende eingewechselt. Gehörte ebenfalls nicht zum vorläufigen EM-Aufgebot.

Sven Bender

(27/Borussia Dortmund/7 Länderspiele)

Sven Bender. Bongarts/Getty Images

Niemand kann sagen, wie genau die bisherige Nationalmannschaftskarriere von Sven Bender verlaufen wäre, wenn ihn nicht eine geradezu absurd hohe Verletzungsfrequenz plagen würde. So aber hat er bislang nur sieben Länderspiele absolviert, zuletzt kam er im Juni 2013 beim 3:4 gegen die USA in der DFB-Elf zum Einsatz. Spielte nach der von BVB-Trainer Thomas Tuchel initiierten Umfunktionierung vom defensiven Mittelfeldspieler zum Innenverteidiger zwar eine gute Saison in Dortmund – ist trotzdem der Kandidat mit den geringsten Chancen.

Möglich ist freilich auch, dass Löw wieder einen Spieler nachnominiert, der Rüdiger nicht eins zu eins ersetzen würde. Mit Joshua Kimmich steht schließlich ein Spieler im Aufgebot, der zwar gelernter Mittelfeldmann ist, beim FC Bayern in der vergangenen Saison aber regelmäßig als Innenverteidiger zum Einsatz kam, überzeugte und die Rolle übernehmen könnte. Naheliegende Kandidaten für eine von der Position unabhängige Nachnominierung wären Julian Brandt und Karim Bellarabi von Bayer 04 Leverkusen, die zum vorläufigen EM-Aufgebot gehörten und wie Rudy erst im letzten Augenblick gestrichen wurden.

