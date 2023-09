Paris -Bayern Münchens portugiesischer Neuzugang Renato Sanches ist von der UEFA zum besten Nachwuchsspieler der Fußball-EM in Frankreich gewählt worden. Das gab die Europäische Fußball-Union nach dem Finale bekannt. Auf Platz zwei kam in dem Franzosen Kingsley Coman ein weiterer Akteur des deutschen Rekordmeisters.

Der dritte Rang in dieser Wertung für Spieler, die nach dem 1. Januar 1994 geboren sind, ging an den künftigen Dortmunder Raphael Guerreiro und damit an einen weiteren Bundesliga-Akteur. Der 18 Jahre alte Sanches avancierte zudem zum jüngsten Profi, der jemals in einem EM-Endspiel aufgelaufen ist. (sid)