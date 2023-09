Évian-les-Bains -Der erste Blick am Mittwochmorgen ins kleine Stadion Camille Fournier von Évian galt Bastian Schweinsteigers Füßen: Zuletzt war der DFB-Kapitän nur in Turnschuhen aufgetreten und hatte die Vormittage auf der Stelle radelnd verbracht. In Bewegung bleiben, ohne das lädierte rechte Knie allzu sehr zu belasten. Und tatsächlich: Um kurz nach elf betrat Schweinsteiger den Trainingsplatz und gab das nächste Comeback dieses Sommers. Es gehört zu den großen Momenten in der neueren deutschen Fußballgeschichte: Der Kapitän steigt vom Ergometer, bereit zu großen Taten.

Schweinsteiger sah dabei einmal mehr aus wie frisch aus der Werkstatt. Verbände und bunte Tapes schmückten den Mittelfeldspieler, der im EM-Viertelfinale gegen Italien in der 15. Minute für den verletzten Sami Khedira eingewechselt worden war und verblüffende 105 Minuten durchgehalten hatte.

Schweinsteiger trainierte voll mit

Konditionell wäre er also in der Lage, im Halbfinale am Donnerstag (21 Uhr, ZDF) in Marseille gegen Frankreich die nächste K.o.-Schlacht zu bestreiten. Als fraglich galt nur bis zuletzt, ob das in dieser Saison schon zweimal verletzte rechte Knie hält.

Der Bundestrainer hatte zunächst noch angekündigt, kein Risiko eingehen zu wollen. Joachim Löw hatte aber auch erklärt, wie wichtig ihm sein Kapitän sei: „Ich wünsche mir und unserer Mannschaft, dass der Bastian es schafft, dass er fit wird. Denn er kann unserer Mannschaft unheimlich viel geben.“ Die letzte Einheit auf dem Trainingsplatz in Évian absolvierte Schweinsteiger in vollem Umfang.

DFB-Elf will Gastgeber aus dem Turnier nehmen

Er schien also bereit zu sein, so war der Stand der Dinge, bevor die deutsche Mannschaft ihr EM-Quartier zum letzten Mal verließ. Am Mittwochabend, der DFB-Tross war soeben in Marseille angekommen, war sich Löw dann so sicher, mit seinem Kapitän planen zu können, dass er verkündete: „Die Verletzung ist so gut wie auskuriert, er wird auf jeden Fall beginnen.“

Der Bundestrainer erhofft sich in Marseille von Schweinsteiger eine beruhigende Wirkung: „Gerade in einem Hexenkessel wie hier ist seine Erfahrung viel wert“, sagte Löw.

Am Donnerstag will die deutsche Mannschaft wieder einmal das tun, was sie mit am besten kann: Die Träume des Gastgebers beenden. Seit 50 Jahren, seit der Niederlage 1966 in Wembley gegen England (2:4 n.V.), ist die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes in neun Spielen gegen den Turnier-Ausrichter ungeschlagen, alle sechs Halbfinals gegen die jeweilige Heimmannschaft nach 1958 hat sie gewonnen. Das letzte ist noch in bester Erinnerung: Auf dem Weg zum WM-Titel 2014 gab es ein 7:1 gegen Brasilien.

Der Heimvorteil sei eben nicht nur ein Vorteil, gab Thomas Müller also zu bedenken. „Es macht sehr viel Spaß, gegen den Gastgeber zu spielen“, sagte der 26 Jahre alte Offensivmann und betonte: „Frankreich steht aufgrund der Gastgeberrolle auch ein bisschen unter Druck.“

Das konnte Deutschland meist ausnutzen. „Doch die Vergangenheit zählt nicht, das Jetzt zählt“, sagt Joachim Löw. Zwei Dinge seien diesmal anders. „Wir haben damals schon im Vorfeld deutliche Mängel und Schwächen bei den Brasilianern erkannt“, erklärte Manager Oliver Bierhoff. Gegen die von ihm „leicht favorisierten“ Franzosen müsse man „einen ganz anderen Widerstand leisten“. Die Brasilianer waren damals schon ins Viertelfinale getaumelt, bei ihnen fehlte im Halbfinale auch noch Superstar Neymar. Für die Franzosen war das 5:2 im Viertelfinale gegen Island laut Löw dagegen „eine Befreiung, sie haben sich viel Selbstvertrauen geholt“.

Khedira, Gomez und Hummels fehlen

Und die Verletzten hat diesmal Deutschland zu beklagen. Sami Khedira (Adduktorenverletzung) und Mario Gomez (Muskelfaserriss) werden fehlen. Dazu kommt der gesperrte Mats Hummels, gegen Italien bester deutscher Spieler und beim 1:0 im WM-Viertelfinale gegen die Franzosen vor zwei Jahren der Schütze des Siegtores. „Das wird gar nicht thematisiert“, stellte Joachim Löw aber klar: „Wir registrieren es und nehmen es so an. Wir wissen, wer ausfällt, aber ich habe in alle Spieler Vertrauen.“

Der Optimismus im deutschen Team ist daher ungebrochen. Unabhängig von unserer personellen Situation“, sagte der Bundestrainer: „Wir wissen, was wir zu tun haben.“

