Marseille -Zwei englische Fußball-Fans sind zwei Tage nach den schweren Krawallen in Marseille zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt worden. Ein 41 Jahre alter Krankenpfleger muss drei Monate ins Gefängnis, ein 20 Jahre alter Koch zwei Monate. Beide wurden in dem Schnellverfahren zudem mit einem zweijährigen Einreiseverbot belegt. Am Montag sollte insgesamt zehn Personen der Prozess gemacht werden - sechs Briten, drei Franzosen und einem Österreicher.



Russische Fans, die an den Ausschreitungen beteiligt waren, wurden nicht festgenommen. AP

Russische Hooligans waren bei den schweren Ausschreitungen rund um das EM-Spiel zwischen England und Russland am Samstag (1:1) nicht in Gewahrsam genommen worden. Dem 20 Jahre alten Engländer, der in einem weißen T-Shirt der englischen Nationalmannschaft erschien, wurde vorgeworfen, einen Plastikbecher geworfen und Mitgliedern der Gendarmerie den Mittelfinger gezeigt zu haben. „Ich entschuldige mich bei den Einwohnern und der Polizei von Marseille. Ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. So bin ich eigentlich nicht“, sagte der Mann, bei dem ein Alkoholgehalt von 0,86 Promille festgestellt worden. (sid)