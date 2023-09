Köln -Durch den 2:0-Sieg der Türkei hat auch der deutsche Gruppengegner Nordirland das Ticket für das EM-Achtelfinale sicher. Die Briten gehören defintiv zu den vier besten Gruppendritten.



Die Türkei schob sich auf Platz drei und muss wie Albanien noch auf die Resultate am Mittwoch in den Gruppen E und F warten, um zu wissen, ob es für den Einzug in die K.o.-Phase reicht.



Die Slowakei steht als derzeit bester Gruppendritter ebenfalls im Achtelfinale und ist dort deutscher Gruppengegner, sofern mindestens einer der Dritten aus den Gruppen E oder F noch den Sprung unter die Top vier schafft. Gelingt dies keinem von beiden, spielt Deutschland gegen Albanien.



Das Tableau der momentanen Gruppendritten:



1. Slowakei (Gruppe B) 3 Spiele, 4 Punkte, 3:3 Tore*



2. Nordirland (Gruppe C) 3 Spiele, 3 Punkte, 2:2 Tore*



3. Türkei (Gruppe D) 3 Spiele, 3 Punkte, 2:4 Tore



4. Albanien (Gruppe A) 3 Spiele, 3 Punkte, 1:3 Tore